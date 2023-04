Konferencja Zełenskiego i Morawieckiego. "Rozmawialiśmy o tragicznych mordach na Wołyniu"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w środę po południu rozmowę z polskim premierem Mateuszem Morawieckim. "Podczas spotkania omawiane były możliwości dalszego wsparcia Ukrainy w walce o wolność i bezpieczeństwo Europy oraz kwestie odbudowy zniszczeń wojennych i zaangażowania polskich firm w tym obszarze" - poinformowała na Twitterze Kancelaria Premiera. Zełenski i Morawiecki podpisali list intencyjny w sprawie dostaw sprzętu obronnego na Ukrainę - w szczególności kołowych transporterów opancerzonych Rosomak.

Morawiecki: Miejsce bohaterskiego narodu ukraińskiego jest w NATO i w UE

Podczas wystąpienia przed KPRM Mateusz Morawiecki wspomniał m.in. o prezydencie Lechu Kaczyńskim, który ostrzegał przed poczynaniami Rosji, przypomniał też słowa papieża Jana Pawła II. - Nie ma wolności bez solidarności - te słowa papieża Jana Pawła II stały się kompasem moralnym Polaków, dlatego od pierwszego dnia wojny Polska stanęła murem za Ukrainą. Ukraińcy swoją krwią zapisali na barykadach swoją przyszłość - chcą być w NATO i chcą być częścią UE i Polska bardzo mocno wspiera te aspiracje - mówił premier.

- Europo, miejsce bohaterskiego narodu ukraińskiego jest w NATO i w UE. To oni dzisiaj swoim ogromnym bohaterstwem pokazują, czym jest prawdziwa walka o wolność i wartości europejskie. [...] Warszawa i Kijów to dwie stolice wolności. I wierzę, że na tej osi możemy zbudować nową architekturę bezpieczeństwa. Polska jest gotowa być liderem Europy. [...] Kształtujemy dzisiaj obraz Europy na przyszłość. Kreml i Putin chcieli końca Ukrainy, ale dzisiaj widzimy, że ta wojna to początek końca Rosji agresywnej, Rosji, jaką znamy i początek zupełnie nowej Europy - podkreślił.

- Rozmawialiśmy z prezydentem Zełenskim o tragicznych mordach na Wołyniu i o tym, w jaki sposób powinniśmy dochodzić prawdy, otrzymać zgodę na ekshumacje. Bardzo mocno o to zabiegamy - powiedział Morawiecki.

Premier ogłosił, że Polska i Ukraina we współpracy z Komisją Europejską prowadzą działania na rzecz powrotu porwanych przez Rosjan ukraińskich dzieci do ich rodzin. - Rosja już przegrała wojnę i walkę o ukraińskie dusze. Jestem przekonany, że przegra też toczoną od wieków grę o dominację nad naszym regionem. Ta potworna wojna zbliżyła nasze narody do siebie, a nasza przyjaźń będzie fundamentem bezpieczeństwa Europy Środkowej na wiele dziesięcioleci. Ukraina przetrwa i zwycięży. Niech Bóg ma w opiece naród ukraiński - zakończył wystąpienie szef polskiego rządu.

Zełenski w Warszawie: Znaleźliśmy rozwiązanie w sprawie ukraińskiego zboża

Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że podczas rozmów w Warszawie znaleziono rozwiązanie dotyczące eksportu ukraińskiego zboża. Zapowiedział, że konkretne decyzje zapadną w najbliższych dniach, tygodniach. - Nie może być trudności między tak bliskimi partnerami, faktycznymi przyjaciółmi jak Polska i Ukraina - mówił prezydent Ukrainy. Kwestia wywozu ukraińskiego zboża przez Polskę była jednym z tematów spotkań podczas wizyty ukraińskiego przywódcy. Zełenski podziękował Polakom za broń oraz pomoc humanitarną i inicjatywę dot. sprowadzenia ukraińskich dzieci do ich rodzin. - Polska i Ukraina zawsze razem. Dziękuję. Chwała Ukrainie - podsumował.

