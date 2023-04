Bójka żołnierzy USA z Polakami. Jest oświadczenie amerykańskiej armii

Zobacz wideo Agresywny i uzbrojony mężczyzna atakował ludzi na stacji benzynowej. Powstrzymali go obecni tam przypadkiem kryminolodzy

W sobotę, w centrum Bolesławca (woj. dolnośląskie) doszło do bójki między obywatelami Polski i USA. W sieci zostało opublikowane wideo, nagrane przez świadka całego zdarzenia. Na filmiku widać jak mężczyźni prowadzą kobietę, która głośno płacze i krzyczy. Słychać także słowa wypowiadane w języku angielskim. Kiedy do mężczyzn podchodzą Polacy, kobieta rzuca się w ramiona jednemu z nich. Następnie między zgromadzonymi wywiązuje się przepychanka. - Jestem z Bolesławca i boję się w nocy wyjść na rynek, bo Amerykańce się bawią. To jest chora sytuacja - mówi osoba, która nagrywa całe zajście. Jak podaje Istotne.pl, zdaniem świadków po około 20 minutach od wezwania służb, na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze opanowali sytuację, jednak pod koniec filmiku słychać jak jeden z amerykańskich obywateli podchodzi do świadka zdarzenia, który nagrywał cały incydent i grozi, aby nie publikował wideo. Według informacji przekazanych przez asp. szt. Annę Kublik-Rościszewską wynika, że pięć osób zostało ukaranych mandatem za zakłócanie porządku publicznego, ale "nie doszło tam do popełnienia przestępstwa".

Bójka amerykańskich żołnierzy. Armia USA wydała oświadczenie

Dowództwo żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bolesławcu wydało oświadczenie w związku z incydentem. "1 kwietnia, w sobotę wieczorem, żołnierze amerykańscy, w tym co najmniej 5 mężczyzn i 1 kobieta z armii amerykańskiej, brali udział w incydencie na rynku w Bolesławcu. Żołnierze amerykańscy byli widziani podczas interwencji prowadzonej przez funkcjonariuszy bolesławieckiej policji. Żołnierze przebywali wcześniej w lokalu w Bolesławcu, w którym serwowano alkohol. Żołnierze biorący udział w tym incydencie nie pochodzili z bazy wojskowej w Bolesławcu, stacjonują w Trzebieniu. Żołnierze amerykańscy biorący udział w incydencie zostali objęci ograniczeniom do czasu zakończenia dochodzenia" - czytamy w oświadczeniu. W dalszej części komunikatu napisano, że "dowództwo wojskowe USA ściśle współpracuje z lokalnymi władzami w celu zbadania sprawy i pociągnie zaangażowanych żołnierzy do odpowiedzialności za wszelkie wykroczenia. Chcemy podziękować lokalnym bolesławieckim stróżom prawa za sposób, w jaki poradzili sobie z tą sytuacją. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o cierpliwość podczas pracy nad wyjaśnieniem tego zdarzenia" - napisano.