Cyklon Norbert przyniesie intensywne opady śniegu. Kolejny chłodny dzień w Polsce

Od środowego (5 kwietnia) rana jest pochmurno w zachodniej i północnej części kraju. Pojawią się niewielkie rozpogodzenia, jednak w ciągu dnia temperatura będzie niska w całej Polsce.

W nocy z 5 na 6 kwietnia ze wschodu zacznie napływać do Polski cyklon Norbert, który przyniesie intensywne opady deszczu oraz śniegu.



Prognoza pogody. Chłodny początek kwietnia. 5 kwietnia w zachodniej Polsce pojawi się śnieg

Według zapowiedzi synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę pogodnie będzie na południowym wschodzie. "W pozostałej części kraju pochmurnie z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od 2 st. C na północy do 6 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych".

Wiatr w ciągu dnia będzie słaby lub umiarkowany. Miejscami porywisty z kierunków zachodnich oraz północnych. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu. "Prognozowane są opady śniegu, powodujące utworzenie się pokrywy śnieżnej do 10 cm. W górach prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 25 cm" - informuje IMGW.

Alerty drugiego stopnia dotyczą powiatów przemyskiego, bieszczadzkiego, sanockiego, krośnieńskiego, strzyżowskiego i jasielskiego.

Prognoza pogody. W nocy z 5 na 6 kwietnia pojawią się intensywne opady śniegu

W nocy ze środy na czwartek nadal są prognozowane przymrozki. We wschodniej części kraju pojawi się całkowite zachmurzenie i opady mokrego śniegu. Nad ranem pojawią się też obfite opady deszczu. Pokrywa śnieżna może miejscami wynieść od 3 do 5 cm.

"Noc jeszcze mroźna z temperaturą minimalną od -5 st. C do -2 st. C, w rejonach podgórskich około -7 st. C, tylko nad morzem cieplej, około 1 st. C. W dzień temperatura maksymalna od 3 st. C do 6 st. C, na Podhalu około 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych" - przekazali synoptycy z IMGW.

Wiele wskazuje jednak na to, że już niedługo do naszego kraju nadejdzie upragnione ocieplenie. Zdaniem synoptyków temperatura zacznie wzrastać w okolicy 9-10 kwietnia, co oznacza, że święta wielkanocne prawdopodobnie okażą się pogodniejsze, niż jeszcze niedawno wskazywali synoptycy. Według portalu DobraPogoda24.pl wartości w okolicach Wielkanocy będą oscylować w naszym kraju wokół 10-16 stopni.