Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce. Z kim spotka się Wołodymyr Zełenski?

Pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu wybuchu wojny potrwa jeden dzień. Jak zapowiadał na antenie RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, rozmowy pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim a Andrzejem Dudą skupią się na zagadnieniu bezpieczeństwa, tematach politycznych i historycznych, a także współpracy gospodarczej. Jedną z ważniejszych kwestii będzie rolnictwo i ukraińskie zboże w Polsce.

Wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie. Wołodymyr Zełenski wygłosi przemówienie na Zamku Królewskim

O godzinie 18 na dziedzińcu Zamku Królewskiego odbędzie się spotkanie z Polakami i Ukraińcami przebywającymi obecnie na terenie naszego kraju. - Prezydent Zełenski chce powiedzieć kilka słów do Polaków w kontekście tego wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnim roku - jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów - mówił Marcin Przydacz. Ze względów bezpieczeństwa nie każdy będzie mógł zobaczyć na żywo przemawiającego prezydenta Ukrainy. Na zewnętrznym Placu Zamkowym stanie jednak ogólnodostępny wielki ekran transmitujący obraz z wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Przydacz podał szczegóły

Prezydent Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski spotka się z premierem i marszałek Sejmu

Jak poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, w planie wizyty ukraińskiego prezydenta znalazło się również miejsce na rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim. Ma ona dotyczyć sytuacji na froncie, bezpieczeństwa w regionie i kwestii bilateralnych. Okazję do wymiany zdań z Wołodymyrem Zełenskim będzie miała również marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Szczegóły dotyczące wizyty nie zostały podane do publicznej wiadomości ze względów bezpieczeństwa.