Dominikanin o. Mogielski o reakcji na głośne kazanie: Ktoś pisał: "zdechnij wieprzu"

Dominikanin o. Marcin Mogielski zasłynął dzięki kazaniu, w którym nawoływał Kościół do upublicznienia dokumentów archiwalnych, na temat działań Jana Pawła II w związku z możliwym tuszowaniem pedofilii. Duchowny przyznał także, że sam był w dzieciństwie ofiarą molestowania. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" opowiedział o stosunku do papieża, a także o tym ile kosztuje go stawanie w obronie ofiar księży.

