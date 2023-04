Godziny otwarcia sklepów w Wielkanoc 2023. Gdzie zrobimy zakupy?

Zgodnie z prawem Wielki Czwartek i Wielki Piątek nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, w związku z czym placówki handlowe będą wtedy czynne zgodnie ze swoimi standardowymi godzinami przewidzianymi dla zwykłych dni roboczych. Zmiany w funkcjonowaniu sklepów zauważymy dopiero w Wielką Sobotę, a uzupełnienie zawartości lodówki stanie się wyjątkowo trudne w Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny.

Wielka Sobota 2023. Handel będzie ograniczony czasowo

Wielka Sobota, przypadająca w tym roku na 8 kwietnia, ogranicza placówki handlowe pod względem ich godzin otwarcia. Znaczna większość sklepów będzie czynna krócej niż w normalne dni robocze, ponieważ po godzinie 14:00 zacznie obowiązywać zakaz handlu. Swoje otwarcie do godziny 13:00 ogłosiły dyskonty takie jak: Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Carrefour czy Stokrotka. Nieco więcej czasu na zaopatrzenie się dają nam Biedronka, Dino i Intermarché, które zamkną się o godzinie 13:30. Dłużej otwarta będzie Stokrotka Express, która ma działać do godziny 13:45. Decyzja o godzinach otwarcia Żabki i innych sklepów na zasadzie franczyzy należy do ich właścicieli.

Zasady otwarcia sklepów w Wielkanoc 2023. Gdzie zrobimy zakupy?

W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny zamknięte pozostaną galerie handlowe i większe supermarkety. Podobnie jak w przypadku niedziel niehandlowych na otwarcie sklepów mogą zdecydować się ich właściciele, którzy osobiście staną za ladą. Oznacza to, że ewentualne braki w produktach będziemy mogli uzupełnić w mniejszych sklepikach osiedlowych oraz placówkach działających na zasadzie franczyzy, takich jak Żabka czy Carrefour Express. Swoje drzwi otworzą dla nas również stacje benzynowe. Warto jednak upewnić się co do przedziału czasowego, w jakim możemy zrobić zakupy, ponieważ część z wyżej wymienionych działalności może być otwarta krócej niż w zwykłe dni robocze.