Borelioza. W tych miejscach w Polsce występuje najwięcej zakażonych kleszczy. Nawet 70 proc.

Prof. Łukasz Adaszek, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przekazał najnowsze informacje, dotyczące miejsca występowania zakażonych boreliozą kleszczy. Ekspert zaznacza jednak, że nie każdy zakażony kleszcz przeniesie chorobę na człowieka - przekazuje RMF 24.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak usunąć kleszcza?

Ekspert: Najwięcej kleszczy zarażonych boreliozą występuje w centrum i na wschodzie Polski

Prof. Łukasz Adaszek podkreślił, że to, jaki procent badanych kleszczy jest zakażonych boreliozą, zależy przede wszystkim od obszaru geograficznego. W Polsce ten wskaźnik wynosi średnio 10-15 proc. Najwięcej zakażonych kleszczy możemy spotkać w województwach: mazowieckim, lubelskim i warmińsko-mazurskim.



- W tych regionach odsetek kleszczy zakażonych tymi bakteriami, może sięgać czasami nawet do 60-70 proc. - przekazał ekspert, cytowany przez RMF 24. Wynika to przede wszystkim z powodu dużego występowania siedlisk kleszczy na wschodzie kraju, co ma związek z większym zalesieniem terenu niż na zachodzie Polski. - Nie ma jednego czynnika, który wpływa bezpośrednio na to, że w danym regionie jest większy odsetek zakażonych kleszczy. Kleszcze są tylko przenosicielami tej choroby. Same też muszą ulec zakażeniu np. od dzikich zwierząt, które stanowią dla nich rezerwuar bakterii Borrelia - podkreślił ekspert.

Wiosenna plaga kleszczy w Polsce. Jak uchronić się przed chorobami?

Co ważne, nie każdy zakażony boreliozą kleszcz przeniesie chorobę na człowieka. Choroba rozwija się też u ok. 10 proc. zarażonych nią zwierząt i ludzi. Największe prawdopodobieństwo spotkania kleszczy przypada od maja do czerwca, jednak zaczynają się pojawiać już na przełomie marca i kwietnia i są aktywne do początku listopada.

Objawy krakena. Jak rozpoznać nową mutację omikronu XBB 1.5?

Borelioza. Jakie są pierwsze objawy boreliozy?

Pierwsze objawy boreliozy pojawiają się po około dwóch tygodniach od ukąszenia. Do objawów należą przede wszystkim: rumień na skórze, w miejscu ukąszenia, który stopniowo się powiększa (może być bolesny i wypukły). Zaczynają się również pojawiać objawy grypopodobne - ból głowy, gorączka, osłabienie. Nieleczona borelioza przechodzi w tzw. fazę rozsianą, co oznacza, że krętki zaczynają atakować różne narządy.