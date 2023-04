Pogoda. Spadnie do 13 cm śniegu. Do Polski nadciąga arktyczne powietrze [ALERTY IMGW]

Wiosenna pogoda jest wciąż zakłócana przez zimne powietrze, które pojawiło się za sprawą nadciągającego frontu. Polska znajdzie się pod jego wpływem, co oznacza nagłe ochłodzenie i opady.

Pogoda. W Polsce przewidziane są opady śniegu. IMGW wydał ostrzeżenie

W kraju w przeważającym stopniu będą panować niekorzystne warunki biometryczne. Przewidziany jest porywisty wiatr, zimno, opady oraz szybki wzrost ciśnienia, który szczególnie odczuwalny będzie na północy Polski - informuje IMGW.

Alerty pogodowe. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Pojawią się przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, znajdujących się na południu województwa małopolskiego. W tych rejonach spadnie śnieg, a alert obowiązuje w niedzielę 2 marca od godziny 10:00. Przyrost pokrywy śnieżnej zapowiadany jest w wysokości od 10 do 13 centymetrów.

W dzień przewiduje się pochmurne niebo z rozpogodzeniami na północnym zachodzie. W Bieszczadach i Beskidach spadnie do 5 cm śniegu i aż do 10 cm w Tatrach. Na Podkarpaciu temperatura osiągnie od 2 do 11 stopni Celsjusza.

Pogorszenie pogody efektem napływu arktycznego powietrza ze Skandynawii

W niedzielę możemy spodziewać się chłodnego frontu napływającego z północy. Przyniesie on arktyczne powietrze ze Skandynawii, gdzie rozwija się antycyklon odpowiedzialny za niskie temperatury i mróz, który w Szwecji i Norwegii osiąga do -25 stopni.

Małopolska. Karetka utknęła na oblodzonej drodze. "Gdzie piaskarki?"

Front negatywnie wpłynie na pogodę w Polsce, ponieważ na względnie krótki czas przyniesie opady śniegu i przymrozki. Synoptycy na stronie dobrapogoda24.pl zapowiadają jednak, że powietrze ulegnie transformacji i mróz podczas nocy będzie słabszy niż na północy Europy.