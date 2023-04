PKP Intercity rozda pasażerom "papieskie kremówki" w rocznicę śmierci Jana Pawła II. To nie żart

2 kwietnia w Polsce mają się odbyć marsze papieskie w obronie Jana Pawła II. Jest to odpowiedź na m.in. reportaż TVN24 "Franciszkańska 3", gdzie przedstawiono dowody, że Karol Wojtyła, jeszcze jako metropolita krakowski, znał przypadki pedofilii wśród księży ze swojej archidiecezji. Tego dnia także PKP Intercity również postanowiło "upamiętnić Jana Pawła II".

REKLAMA

Zobacz wideo Zdrojewski: PiS próbuje pośmiertnie wręczyć Janowi Pawłowi II legitymację partyjną

W informacji, którą dostaliśmy od rzecznika PKP Intercity, podano, że "Fundacja Grupy PKP wraz ze spółkami kolejowymi Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A. oraz WARS S.A. realizuje projekt, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II". W dalszej części komunikatu czytamy "aby podkreślić wyjątkowy wymiar tego dnia [2 kwietnia - red.], chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt Papieża w ojczyźnie i jego spotkań z rodakami zachęcić do wspomnienia o wielkim Polaku". Na koniec Cezary Nowak dodaje, że "obsługa WARS S.A. częstować będzie pasażerów papieskimi kremówkami, a na naszych wyświetlaczach prezentowana będzie specjalna animacja, przypominająca słowa Papieża Polaka".

Kremówki to nie wszystko

PKP Intercity przygotowało jeszcze jedną formę "upamiętnienia Jana Pawła II". Zgodnie z wewnętrznym komunikatem zaadresowanym do konduktorów, który opublikował Tygodnik "NIE", w tym dniu pracownicy mają "przypiąć żółto-białą przypinkę do lewej klapy marynarki lub żakietu". Z kolei osoby, które noszą "znaczek z logo PKP Intercity, zastępują go żółto-białą przypinką". Zgodnie z dokumentem pracownicy mają wygłosić także dodatkowy komunikat na wybranych stacjach, gdzie będą informować, że "2 kwietnia to szczególna data".

Redakcja Gazeta.pl przesłała do rzecznika pytania również o to, skąd wziął się pomysł na tego typu inicjatywę oraz czy przypinki będą obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Na te pytania nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Marsz Papieski w Poznaniu został odwołany. Powodem m.in. abp. Gądecki