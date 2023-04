Niedziele handlowe 2023. Czy 2 kwietnia zrobimy zakupy? [KALENDARZ]

W 2023 roku będziemy mogli skorzystać z kilku niedziel handlowych w ciągu roku. Okazuje się, że w kwietniu będziemy mieli ku temu okazję aż dwa razy. Czy nadchodząca niedziela jest handlowa? Jakie sklepy będą otwarte?



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci z Archiwum X rozwikłali zbrodnię sprzed 26 lat

Niedziele handlowe 2023. Kiedy jest niedziela handlowa?

W tym miesiącu niedziele handlowe przypadają kolejno 2 kwietnia oraz kilka tygodni później - 30 kwietnia. Do tej pory jedyna niedziela handlowa była 9 stycznia. Kolejne przypadną 25 czerwca, 27 sierpnia, 17 grudnia oraz 24 grudnia - dwie ostatnie będą przypadać bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia.

Żabu już dostępna dla wszystkich. Żabka pokazała nową grę mobilną

Pamiętajmy, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy m.in. aptek, cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów oferujących prasę (jeśli przychody z tej działalności stanowią 40 proc. przychodów danej placówki), sklepów na dworcach lub pubów oraz kawiarni.

Zakupy przez internet. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy

Niedziele handlowe. Od kiedy obowiązuje zakaz handlu w niedzielę?

Ustawa dotycząca handlu w niedziele z 10 stycznia 2018 roku weszła w życie 1 marca 2018 roku i wprowadziła znaczące ograniczenia w handlu. Początkowo handlowych było 29 niedziel. Rok później ich liczba spadła do 15. Natomiast już w 2020 roku ich liczba zmalała do siedmiu w ciągu roku i obowiązuje do dziś.

"Ograniczenie handlu w niedziele jest ważnym społecznie zagadnieniem. Może prowadzić do wzmocnienia więzi społecznych, szczególnie rodzinnych. Wśród osób zatrudnionych w handlu istotną grupę stanowią kobiety-matki, a niedziela to często najbardziej dogodny moment na spędzenie czasu z dziećmi i rodziną" - argumentowało tę decyzję Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.