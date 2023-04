Co pyli w kwietniu? Jakie rośliny zaczną kwitnąć w tym miesiącu? [KALENDARZ PYLENIA]

Razem z rozkwitem wiosny pojawiają się liczne alergeny, które utrudniają alergikom codzienność. Pyłki z roślin powodują u nich uciążliwe objawy, takie jak drapanie w gardle, kaszel, katar sienny, kichanie, łzawienie oczu, zapalenie spojówek, a nawet duszności i zmiany skórne.

Kwiecień. Jakich roślin należy unikać?

W kwietniu obficie zaczynają pylić drzewa, na które można natknąć się w parkach, lasach, a nawet pod domem. Jednym z nich jest topola, której pylenie zaczyna się już w marcu, ale to kwiecień jest miesiącem, w którym osiąga ono największe natężenie. Jest to drzewo wiatropylne, które rośnie dziko na terenach podmokłych albo w parkach i przy drogach. Między majem a czerwcem wytwarza biały puch, który nie ma właściwości uczulających - informuje Mgr Renata Grzelik na portalu diag.pl.

Jesion kwitnie od początku kwietnia aż do połowy maja. Najczęściej można go zauważyć w lasach, w pobliżu rzek i potoków albo w parkach. Pyłek tego drzewa ma wspólny mianownik z oliwką, co prowadzi do ryzyka wystąpienia alergii krzyżowej u osób uczulonych na ten alergen.

W połowie kwietnia przypada szczytowy okres pylenia brzozy, której pyłki mogą występować w powietrzu nawet przez pięć tygodni. Na terenach miejskich występuje większe stężenie alergenów niż w przypadku drzew rosnących z dala od ruchliwych ulic. Dlaczego tak się dzieje? Zanieczyszczenia powietrza ułatwiają ich przenikanie do organizmu poprzez uszkadzanie nabłonka dróg oddechowych.

Kiedy nadejdzie koniec kwietnia, rozpocznie się pylenie dębu i buku, który u osób uczulonych również na brzozę może wywołać reakcję krzyżową.

Kalendarz pylenia

Okres pylenia zależy od pogody i położenia geograficznego. W przypadku drzew i traw można spodziewać się rozpoczęcia pylenia w południowo-zachodniej Polsce. Po mniej więcej dwóch tygodniach pojawia się ono w północno-wschodnich regionach. Chwasty zaczynają kwitnąć najpierw w regionie południowo-wschodnim. W przypadku grzybów ich zarodniki mogą znajdować się w powietrzu przez cały rok, jeśli mają dostęp do wilgotności i wysokiej temperatury. Wyróżnia się tutaj zarodniki Cladosporium i Alternaria, które występują w mieszkaniach i słabo wietrzonych pomieszczeniach. Alternaria przeważnie pojawiają się na zewnątrz, będąc gatunkiem inwazyjnym dla owoców i warzyw.

Kalendarz pylenia roślin w Polsce Fot. Gazeta.pl