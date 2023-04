Marsze papieskie w niedzielę 2 kwietnia w całej Polsce. Gdzie i kiedy się odbędą? [LISTA]

2 kwietnia, w 18. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, a zarazem Niedzielę Palmową, wyruszy Narodowy Marsz Papieski. Przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa i Szczecina.

Narodowy Marsz Papieski w Warszawie - jaka będzie trasa marszu?

- Apolityczny Marsz Warszawski, na który zaproszeni są wszyscy, wyruszy z ronda Dmowskiego o 11:00 - zapowiedziała na konferencji prasowej przed Narodowym Marszem Papieskim jego współorganizatorka Barbara Konarska. - Przejdziemy ulicami: Marszałkowską, Królewską, Placem Piłsudskiego, Krakowskim Przedmieściem do Katedry Archidiecezjalnej przy ul. Świętojańskiej 8. Tam o godz. 12:30 odbędzie się msza święta, dostępna również dla wszystkich uczestników zebranych przy Placu Zamkowym. Będą tam telebimy, wyjdą szafarze. To będzie wielkie wydarzenie katolickie, ale i wspólnotowe - podkreślała Barbara Konarska.

Współorganizatorka marszu Małgorzata Żaryn zaznaczyła, że inicjatywa nawiązuje do Białego Marszu Papieskiego po śmierci papieża Jana Pawła II, który odbył się w Krakowie, Warszawie i wielu innych miastach. - Tenże Biały Marsz stanowił dla nas inspirację. U źródeł tego wszystkiego leży chęć restytuowania naszej wspólnoty, przywrócenia wspólnocie tych korzeni i tego wszystkiego, czego nas nauczył Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski w 1979 roku i mówiąc: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!" I my w tej chwili chcemy to powtórzyć - podkreślała Żaryn.



Marsze papieskie w całej Polsce

Marsz krakowski planuje odtworzyć trasę Białego Marszu, który po zamachu na papieża w 1981 roku zgromadził na krakowskich Błoniach kilkaset tysięcy ludzi. Marsz szczeciński rozpocznie się mszą świętą w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Marsze papieskie w najbliższą niedzielę przejdą także ulicami Lublina i Opola. Dziennik regionalny "Kurier Lubelski" przekazuje, że zbiórka przed marszem rozpocznie się o godzinie 14:00 przy kościele Świętej Rodziny, pod krzyżem papieskim, przy ulicy Jana Pawła II 11. Pochód ma wyruszyć 15 min później. Przejdzie ulicami: Jana Pawła II, Filaretów, Głęboką, Sowińskiego, Radziszewskiego i Łopacińskiego. Marsz ma się zakończyć w kościele akademickim KUL. Tam o godzinie 15:30 sprawowana będzie msza. Lubelska "Solidarność" zachęca, by na marsz wziąć palmy, flagi i chorągiewki papieskie.

O przyniesienie białych róż są proszeni z kolei uczestnicy marszu papieskiego, który w niedzielę przejdzie ulicami Opola. Rozpocznie się on o godzinie 12:00 od mszy w kościele franciszkanów. Po niej pochód wyruszy ku placowi Wolności.

Marsz papieski przejdzie także ulicami Białegostoku. Rozpocznie go msza odprawiona o godz. 11:00 przez metropolitę białostockiego abpa Józefa Guzdka w białostockiej katedrze. Następnie uczestnicy przejdą Rynkiem Kościuszki i ulicą Lipową do kościoła św. Rocha.

Wrocławski Marsz Papieski organizowany jest przez grupę "Wrocław Dla Życia". Marsz wyruszy po mszy o godzinie 12:00 spod Bazyliki św. Elżbiety. Dalej manifestacja przejdzie na Ostrów Tumski.

W Busku-Zdroju odbędzie się natomiast Marsz wdzięczności za św. Jana Pawła II. Jego początek planowany jest na godzinę 20:30. Następnie o godzinie 21:37 nastąpi pięć minut ciszy oraz odśpiewanie przez uczestników "Barki".

W całej zielonogórsko-gorzowskiej diecezji organizowane są inicjatywy modlitewne. Dokładną rozpiskę znaleźć można TUTAJ.

Marsz nie przejdzie natomiast ulicami Poznania. Okazało się, że nie popiera go abp Stanisław Gądecki i nie weźmie w nim udziału. Potem na jaw wyszło, że pochód nie może się odbyć przez inne zgłoszone w tym dniu wydarzenie.

Przypomnijmy, że inicjatywy organizowania marszy w obronie dobrego imienia Jana Pawła II pojawiły się po reportażu na "Franciszkańska 3" oraz w związku z publikacją "Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział" autorstwa Ekke Overbeeka. Marcin Gutowski rozmawiał z ofiarami księży-pedofilów, a także przedstawił dokumenty z archiwów IPN. Dowody mają wskazywać, że w latach 1964-78 metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła tuszował pedofilię podległych mu księży.