W niedzielę 2 kwietnia wypada Niedziela Palmowa, ale też 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji Jarosław Kaczyński wystosował list do członków Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył w nim, że tegoroczna rocznica "przypada na czas szczególny".

REKLAMA

Zobacz wideo Wybory w Dzień Papieski? "PiS chce wziąć Jana Pawła II na sztandary"

Jarosław Kaczyński pisze list do członków PiS. Staje w obronie Jana Pawła II

"Dziękujemy Panu Bogu za ten niezmierzony dar, jakim dla Kościoła, Polski i Świata był i jest Papież-Polak oraz upamiętniamy Wielkiego Rodaka, który zasiadł na stolicy Piotrowej, ale także stajemy w obronie Jego czci i dobrego imienia" - napisał na początku listu prezes PiS.

Polityk zaznaczył dalej, że "stawanie w obronie" Jana Pawła II to sprzeciw wobec "kampanii insynuacji i pomówień" wymierzonych w papieża-Polaka. Kaczyński odniósł się tym samym do reportażu "Franciszkańska 3" w TVN24 oraz książki Ekke Overbeeka, w których pojawiły się dokumenty i zeznania świadków dowodzące tego, że kardynał Karol Wojtyła wiedział o pedofilii, której dopuszczali się podlegli mu księża.

Według prezesa PiS te publikacje to "próby podważania Jego autorytetu", które nigdy wcześniej nie miały tak "napastliwej i przewrotnej formy". Dowody zebrane w reportażach uznał za "haniebne ataki", a autorom materiałów zarzucił nierzetelność, opieranie się na dokumentach "wytworzonych przez komunistyczny aparat terroru" czy interpretowanie źródeł "według z góry założonej tezy", co jest bardzo poważnym zarzutem wobec dziennikarzy, którzy pełnią zawód zaufania publicznego. Ponadto polityk - celowo lub nie - nie wspomniał o relacjach ofiar księży-pedofilów, którzy po latach zdecydowali się opowiedzieć o swojej krzywdzie.

Przeczytaj informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Afera mailowa. "Główne zadanie to pozytywny przekaz JK"

"Moralne zdegradowanie Go do poziomu ludzi popełniających czyny pedofilskie"

"Bezpośredni cel tej haniebnej akcji defamacyjnej, oszczerczej skoordynowanej medialnej nagonki, może być tylko jeden: zniszczenie autorytetu najwybitniejszego Polaka w naszych dziejach, zszarganie Jego imienia i przemilczenie zasług, moralne zdegradowanie Go do poziomu ludzi popełniających czyny pedofilskie" - napisał prezes PiS, dodając że, finalnie może to rzekomo doprowadzić do zniszczenia więzów społecznych, atomizacji społeczeństwa (alienacji pewnej grupy osób) czy uczynienia społeczeństwa "bezbronnym wobec socjotechnicznych zabiegów oraz niezdolnym do myślenia i działania w kategoriach wspólnotowych".

Jarosław Kaczyński dodał, że papież-Polak jest rzekomo ośmieszany, obdzierany z godności i zohydzany. Na koniec listu złożył członkom PiS życzenia wielkanocne i "wypełnienia serc wiarą, nadzieją i miłością".

Marsz Papieski w Poznaniu został odwołany. Powodem m.in. abp. Gądecki

W niedziele 2 kwietnia w wielu miejscach w Polsce organizowane są marsze w rocznicę śmierci Jana Pawła II. W Warszawie, Krakowie i Szczecinie będzie mieć miejsce Narodowy Marsz Papieski, który z zapowiedzi organizatorki ma być apolityczny i bez wsparcia instytucji państwowych.