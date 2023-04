W zadłużonym Zamościu powstanie oceanarium warte 200 mln złotych. Pieniądze wyłożą Norwegowie

Koszt budowy oceanarium jest szacowany na ok. 200 mln złotych, a według wstępnych planów ma ono powstać do końca 2025 roku. Ogromny budynek z tunelem o przezroczystych ścianach, przez które można będzie obserwować zwierzęta, oraz wybieg dla pary słoni afrykańskich. Atrakcja ma przyciągnąć do Zamościa turystów. Według informacji "Tygodnika Zamojskiego" o tę inwestycję walczyła także Warszawa, Budapeszt oraz Węgry.

Miasto zapłaci za budowę ok. 10 proc. całej wartości kompleksu

We wrześniu ubiegłego roku Dziennik Wschodni informował o najbardziej zadłużonych miastach w Polsce. Jednym z nich jest Zamość, dług miasta wynosi ponad 196 mln złotych, co daje około 3 163 zł zadłużenia na mieszkańca. Mimo to prezydent miasta Andrzej Wnuk zapewnia, że Zamość jest wypłacalny, a dług nie zbliża się do maksymalnej kwoty określonej przepisami, która wynosi niemal dwukrotność aktualnej stawki.

200 mln złotych to ogromna suma, przez co wydawać by się mogło, że zadłużonego miasta nie stać na taką inwestycję. Redakcji "Tygodnika Zamojskiego" udało się ustalić, że na budowę inwestycji "miasto otrzyma bezzwrotną pomoc w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego". Islandia, Liechtenstein i Norwegia, czyli państwa, które tworzą NMF na zakończenie programu wsparcia państw Europy Środkowo-Wschodniej przyznały ok. 187 mln złotych na rozwój Zamościa. Miasto zostało w tej sposób wyróżnione i docenione za "najlepsze wykorzystanie funduszy norweskich" bowiem wcześniej Zamość otrzymał z tego samego źródła wsparcie finansowe na odrestaurowanie starówki miasta, która jest na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Finalnie miasto będzie musiało dołożyć niecałe 10 proc. całkowitej kwoty inwestycji.

Miasto musi zaplanować gdzie powstanie oceanarium

W urzędzie miasta panuje ogromne zaskoczenie z powodu przyznanych środków z NMF, dlatego pracownicy nie chcą niczego komentować, póki nie będzie oficjalnych deklaracji na piśmie. Mimo to rządzących czeka ważna decyzja w sprawie wyboru miejsca na budowę. ZOO w Zamościu jest zbyt małe, by mogło pomieścić tak duży kompleks, a nie ma możliwości, aby je rozbudować. Nieoficjalnie mówi się o tym, że oceanarium mogłoby zmieścić się między boiskami treningowymi a zalewem miejskim, gdzie miał stanąć pomnik "Wrota Miłosierdzia".

"Tygodnik Zamojski" donosi, że wielkość kompleksu będzie odpowiadała niemal ośmiu boiskom piłkarskim. W skład budowli wejdzie m.in. kilkanaście akwariów, gdzie będzie można podziwiać ponad 150 gatunków zwierząt. Turyści zwiedzający oceanarium będą mogli przejść tunelem, dookoła którego pływać mają płaszczki, rekiny czy hipopotamy. Ponadto w planach jest także budowa akwarium dla delfinów i miejsca, gdzie będzie można przyglądać się pingwinom. Wisienką na torcie ma być wybieg dla słoni afrykańskich, które będą miały do swojej dyspozycji baseny i wodospady. Początkowo jest planowana para słoni, która ma przyjechać z Berlina, jednak niewykluczone, że z czasem trafi tam więcej osobników.