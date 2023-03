Lex Kaczyński w Dzienniku Ustaw. Kontrowersyjna ustawa po cichu podpisana przez prezydenta

Nowelizację ochrzczono mianem lex Kaczyński, ponieważ gdy ją przedstawiono, zdawało się, że głównym beneficjentem zmian będzie właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości. A to dlatego, że w ubiegłym roku sąd skazał szefa partii na zapłatę ponad 700 tysięcy złotych na rzecz Radosława Sikorskiego. Zgodnie z nowelizacją należność Kaczyńskiego zmniejszyłaby się do najwyżej 15 tys. zł. Ostatecznie prezes PiS skorzystał z oferty Sikorskiego i wpłacił 50 tys. zł na siły zbrojne Ukrainy, ale w treści ustawy jest dużo więcej kontrowersyjnych zapisów.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przede wszystkim naprawia dużą reformę z 2019 r. Zawiera w sumie aż 31 artykułów i wiele pomniejszych zmian, które zdecydowanie wpłyną na sądownictwo w Polsce. Jolanta Ojczyk Szefowa Działu Prawnego Business Insider wskazuje dziewięć najważniejszy zmian w ustawie. Przede wszystkim oznacza ona więcej spraw dla sądów rejonowych. Dotychczas zajmowały się one bowiem sporami o wartości do 75 tys. zł. Według nowego prawa będą obsługiwać także pozwy o wartości do 100 tys. zł. Tym samym odciążone zostaną sądy okręgowe, które z kolei przejmą sprawy frankowiczów. Obecnie walczący o unieważnienie kredytu mogli zdecydować czy sprawa będzie toczyła się w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania czy dla miejsca siedziby banku. Nowelizacja zakłada, że będzie to musiał być sąd właściwy dla miejsca zamieszkania.

