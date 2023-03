Legionowo. Mężczyzna poszukiwany trzema listami gończymi wsiadł do radiowozu. Myślał, że to taksówka

Policjanci z Legionowa podczas patrolowania ulic miasta zatrzymali się przy przystanku autobusowym, ponieważ mężczyzna, który tam stał, pasował do opisu osoby poszukiwanej. 41-latek od razu wsiadł do pojazdu, sądząc, że to jego taksówka, którą chwilę wcześniej zamówił.

