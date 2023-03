Archiwum X rozwikłało zbrodnię sprzed 26 lat. 52-latek miał zamordować listonosza. "Był zaskoczony"

W maju 1997 roku przypadkowy przechodzeń poinformował gdańską policję o tym, że w bagażniku samochodu leżą zwłoki mężczyzny. Kiedy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, okazało się, że było to ciało listonosza, który zginął od postrzału z broni. Ukradziono mu kilkanaście tysięcy złotych. Policjanci przesłuchali wielu świadków, przeprowadzili dokładne oględziny miejsca, w którym znaleziono ciało, zabezpieczyli wiele śladów kryminalistycznych, m.in. ślady biologiczne i daktyloskopijne, łuski i pociski. Nie udało się jednak wpaść na trop zabójcy, dlatego w grudniu tego samego roku postępowanie przygotowawcze zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy.

Do sprawy wrócono po ponad 20 latach

Do sprawy policjanci pod nadzorem prokuratury wrócili w lipcu 2021 roku. Jeszcze raz gruntownie przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy i wytypowali szereg kolejnych osób, które mogły mieć związek z przestępstwem. Funkcjonariusze gdańskiego Archiwum X zwracali się również do lokalnych mediów. Prosili o przypomnienie sprawy zabójstwa i przekazywali sporządzone portrety pamięciowe. Po publikacjach do policjantów odezwało się wiele osób, które przekazywały nowe informacje. Te były drobiazgowo analizowane przez funkcjonariuszy. Ponownie przesłuchali również świadków, pytali o przeszłość listonosza, przesłuchali jego współpracowników oraz znajomych. Śledczy wzięli też pod lupę sprawę serii napadów na listonoszy, do których dochodziło w Trójmieście na początku lat dwutysięcznych.

Zatrzymanemu grozi dożywocie

Jak podaje pomorska policja, śledczy prowadzili także szereg dodatkowych czynności procesowych z jednoczesnym wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. Wszystkie te czynności doprowadziły ich do 52-letniego mieszkańca Gdańska, którego podejrzewali o tę zbrodnię. Mężczyzna w przeszłości odbywał karę pozbawienia wolności w związku z napadami na listonoszy, do których dochodziło w latach 2002-2003.

W czwartek przed godz. 7:00 policjanci weszli do jednego z mieszkań w Gdańsku. Tam zatrzymali podejrzanego. Policja podkreśla, że był zaskoczony i nie stawiał oporu. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do postawienia 52-latkowi zarzutu zabójstwa. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Za morderstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.