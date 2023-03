W jakie dni wypada majówka w 2023 roku? Kiedy najlepiej wziąć urlop?

Po świętach Wielkiej Nocy najbliższą okazją do długiego odpoczynku będzie majówka. Święto Pracy, które przypada 1 maja, będziemy w tym roku obchodzić w poniedziałek, a Święto Konstytucji 3 Maja - w środę. Oba terminy to dni ustawowo wolne od pracy i zajęć w szkołach. Wypadające pomiędzy nimi święto flagi państwowej dla pracowników takim dniem wolnym nie jest. Ale - biorąc urlop we wtorek 2 maja - można przedłużyć sobie weekend do pięciu dni. A jeśli pracownik "zaklepie" urlop również w czwartek 4 maja i piątek 5 maja, to jego wypoczynek potrwa aż dziewięć dni.

Ile będzie jeszcze dni wolnych od pracy w 2023 roku?

W które dni 2023 roku nie trzeba będzie iść do pracy? Oto lista:

9 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc;

(niedziela) - Wielkanoc; 10 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;

(poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny; 1 maja (poniedziałek) - Święto Pracy;

(poniedziałek) - Święto Pracy; 3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja;

(środa) - Święto Konstytucji 3 Maja; 28 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego, inaczej Zielone Świątki;

(niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego, inaczej Zielone Świątki; 8 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;

(czwartek) - Boże Ciało; 15 sierpnia (wtorek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego;

(wtorek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego; 1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych;

(środa) - Wszystkich Świętych; 11 listopada (sobota) - Narodowe Święto Niepodległości;

(sobota) - Narodowe Święto Niepodległości; 25 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie;

(poniedziałek) - Boże Narodzenie; 26 grudnia (wtorek) - Drugi Dzień Bożego Narodzenia.

Warto zapamiętać, że jeśli święto przypada w niedzielę, to pracownikom nie przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny. Przepisy Kodeksu pracy określają, że pozostałe święte - wypadające w okresie rozliczeniowym, w innym dniu niż niedziela - obniżają wymiar czasu pracy o osiem godzin.