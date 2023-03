Ile zebrała WOŚP w 2023? Jest kolejny rekord! [KWOTA]

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 29 stycznia zagrała po raz 31. W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt służący do szybszej diagnostyki sepsy. W piątek (31 marca) o godz. 12 Jurek Owsiak ogłosił, jaką kwotę udało się zebrać. Padł kolejny rekord.

Zobacz wideo Młynarska: Kiedy widzę inkubator ze znaczkiem WOŚP i matkę, która płacze, to nie ma znaczenia, z jakiego jest ugrupowania

WOŚP zebrała 243 mln 259 tys. 387 zł 25 gr

W 31. Finale WOŚP uczestniczyło ponad 120 tys. wolontariuszy w Polsce i za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Islandii, USA, Nowej Zelandii, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Singapurze i w Arabii Saudyjskiej). Działało 1653 sztabów, które koordynowały tysiące imprez i wydarzeń związanych z finałem w Polsce i w różnych częściach świata (w 25 krajach). W styczniu deklarowana kwota wynosiła ponad 154 mln zł. Ostatecznie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 243 259 387 zł i 25 gr - przekazał Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej. W 2022 roku skończyła z wynikiem ponad 224 mln zł. Pieniądze zostały wówczas przeznaczone na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.

- Włączając wynik 31. Finału, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od początku swojego istnienia zebrała łącznie blisko dwa miliardy złotych - przekazał Jurek Owsiak. Prezes fundacji odniósł się także do dofinansowania mediów publicznych, aby te mogły realizować swą misję. Przypomnijmy, Telewizja Polska otrzyma skarbowe papiery wartościowe w wysokości - 2 mld 347 mln 854 tys. zł, Polskie Radio - 186 mln 930 tys. zł, 17 spółek radiofonii regionalnej - 165 mln 216 tys. zł. - Nawet gdyby TVP nauczyła nas lewitować, nikt nie ma prawa tak dzielić pieniędzy. Rząd nie wydaje pieniędzy na zdrowie, choć one są. Woli je trwonić. Do dziś nikt nie wie, co się stało z respiratorami i z tymi pieniędzmi - mówił.

"Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich"

Jak czytamy na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z najnowszych badań wynika, że w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. "Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów. W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie" - podaje fundacja.

- Nie ma w naszym kraju żadnego rejestru o tej chorobie, który jest absolutną podstawą do skutecznej walki z sepsą. Raporty wskazują dokładnie, jak powinno się z nią walczyć. Nie zrobiono w tej sprawie nic. To zaniechanie w stosunku do życia i zdrowia Polaków - grzmiał Jerzy Owsiak. - Możemy wspomagać służbę zdrowia, ale jej nie zastąpimy. Nie damy rady. Możemy kupić sprzęt, ale jeśli w szpitalu nie ma laboratorium, to nasze urządzenia tam nie trafią. Musimy zmienić system służby zdrowia - dodał.

Na co WOŚP przeznaczy środki? Pierwsze zakupy już w maju

- Najbliższe zakupy rozpoczniemy już w maju, według przyjętych przez nas jasnych zasad konkursowych - przekazał Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej. W ramach 31. Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy planuje kupić: