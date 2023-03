Ile zebrała WOŚP w 2023? Jest kolejny rekord! [KWOTA]

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 29 stycznia zagrała po raz 31. W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt służący do szybszej diagnostyki sepsy. W piątek (31 marca) o godz. 12 Jurek Owsiak ogłosił, jaką kwotę udało się zebrać. Padł kolejny rekord.

WOŚP zebrała 243 mln 259 tys. 387 zł 25 gr

W 31. Finale WOŚP uczestniczyło ponad 120 tys. wolontariuszy w Polsce i za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Islandii, USA, Nowej Zelandii, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Singapurze i w Arabii Saudyjskiej). Działało 1653 sztabów, które koordynowały tysiące imprez i wydarzeń związanych z finałem w Polsce i w różnych częściach świata (w 25 krajach). W styczniu deklarowana kwota wynosiła ponad 154 mln zł. Ostatecznie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 243 259 387 zł i 25 gr - przekazał Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej. W 2022 roku skończyła z wynikiem ponad 224 mln zł. Pieniądze zostały wówczas przeznaczone na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.

- Włączając wynik 31. Finału, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od początku swojego istnienia zebrała łącznie blisko dwa miliardy złotych - przekazał Jurek Owsiak.

"Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich"

Jak czytamy na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z najnowszych badań wynika, że w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. "Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów. W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie" - podaje fundacja.

- Nie ma w naszym kraju żadnego rejestru o tej chorobie, który jest absolutną podstawą do skutecznej walki z sepsą. Raporty wskazują dokładnie, jak powinno się z nią walczyć. Nie zrobiono w tej sprawie nic. To zaniechanie w stosunku do życia i zdrowia Polaków - grzmiał Jerzy Owsiak. - Możemy wspomagać służbę zdrowia, ale jej nie zastąpimy. Nie damy rady. Możemy kupić sprzęt, ale jeśli w szpitalu nie ma laboratorium, to nasze urządzenia tam nie trafią. Musimy zmienić system służby zdrowia - dodał.

Na co WOŚP przeznaczy środki? Pierwsze zakupy już w maju

- Najbliższe zakupy rozpoczniemy już w maju, według przyjętych przez nas jasnych zasad konkursowych - przekazał Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej.