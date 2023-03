Nieoficjalnie: Doszło do zmiany dowódcy elitarnej jednostki GROM

Jak podaje Radio ZET, do przekazania obowiązków szefa GROM doszło w czwartek. Obowiązki dowódcy tymczasowo ma pełnić jeden ze starszych oficerów. Płk Grzegorz Mikłusiak kierował tą elitarną jednostką specjalną Sił Zbrojnych RP od 1 stycznia 2020 roku, był jej trzynastym szefem. Teraz - jak informuje rozgłośnia - ma przejść do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie wiadomo na razie jaką będzie pełnił funkcję.

GROM - elitarna jednostka wojskowa

Jak czytamy na stronie MON, "tworzenie jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza z USA i Wielkiej Brytanii". Oficjalnie pod nazwą GROM jednostka została powołana do życia 13 lipca 1990 roku. Jej pierwszym dowódcą został podpułkownik Sławomir Petelicki. Pełną gotowość bojową osiągnęła dwa lata później. Od początku istnienia Jednostka Wojskowa GROM zdobywała doświadczenia w misjach bojowych w różnych rejonach świata m.in. na Haiti, Afganistanie i Iraku. Jej żołnierze są gotowi do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych i geograficznych, do czego przygotowują się w trakcie bardzo wymagających szkoleń specjalistycznych i morderczego treningu codziennego. Biorą udział m.in. w szkoleniach: spadochronowych, nurkowych, wysokościowych, pirotechnicznych i medycznych. Doświadczenia i wnioski z misji powodują, że system szkolenia jednostki jest nieustannie modyfikowany, aktualizowany oraz dostosowywany do odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.