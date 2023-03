Podczas posiedzenia, które odbyło się 29 marca, opozycyjni członkowie Rady Programowej Telewizji Polskiej podjęli drugą próbę przyjęcia uchwały w sprawie Mikołaja Filiksa. Wcześniejsza została odrzucona jeszcze przed informacją o samobójstwie 15-latka.

Rada programowa TVP odrzuciła projekt uchwały złożony przez Lufta

- W imieniu własnym oraz Iwony Śledzińskiej-Katarasinskiej, Joanny Scheuring-Wielgus oraz Janusza Daszczyńskiego zgłosiłem kolejny projekt uchwały, w sprawie ujawnienia danych umożliwiających identyfikację tożsamości Mikołaja Filiksa przez TVP i rozpatrzenie jej w ramach "spraw różnych" - mówił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Krzysztof Luft, który w latach 2010-2016 zasiadał w KRRiT, a obecnie należy do opozycyjnego gremium Rady Programowej TVP. Rada Programowa TVP projekt jednak odrzuciła.

"Rada Programowa krytycznie ocenia sposób relacjonowania na antenie TVP Info wydarzeń związanych ze sprawą skazanego w 2021 roku pedofila ze Szczecina" - możemy między innymi przeczytać w odrzuconym projekcie. "Większość członków Rady nie miała dość odwagi i przyzwoitości, żeby skrytykować TVP Info. To przygnębiające" - stwierdził Krzysztof Luft.



Radni przyjęli uchwałę potępiającą nagonkę na Magdalenę Filiks i jej dzieci

Krzysztof Luft: Większość członków rady nie znalazła w sobie minimum odwagi i przyzwoitości

Luft decyzję o odrzuceniu projektu skomentował także w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. - Większość członków rady, nawet w obliczu tragedii, do której doszło, nie znalazła w sobie minimum odwagi i przyzwoitości, żeby krytycznie ocenić to, co zrobiło TVP Info - stwierdził Luft i dodał: - Ci sami członkowie, którzy głosowali przeciwko naszej uchwale, przyjęli inną, zgłoszoną przez Przewodniczącego, która bierze w obronę pseudodziennikarzy, którzy świadomie ujawnili informacje umożliwiające identyfikację dzieci, ofiar przestępstwa. To haniebne. Jestem autentycznie wstrząśnięty takim przebiegiem posiedzenia.

Rada Mediów Narodowych o "agresji wobec mediów publicznych"

Tekst Tomasza Duklanowskiego

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski opublikował tekst o mężczyźnie skazanym za pedofilię. Artykuł ten nie był newsem, ale "przypomnieniem", ponieważ nieprawomocny wyrok w sprawie zapadł jeszcze w lipcu 2021 roku. Duklanowski napisał, że ofiarami były "dzieci znanej parlamentarzystki", podał także ich wiek. Internauci szybko zidentyfikowali, o kogo chodzi. Syn posłanki popełnił samobójstwo.