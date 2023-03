Wielkopolska. Obława na podejrzanego o podwójne zabójstwo. Policja wyznaczyła nagrodę

Osoba, która przekaże informacje pomocne w ujęciu poszukiwanego Marcina Wolfa, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych - przekazała, cytowana przez PAP, Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany kierowca potrącił pieszego. 26-latkowi grozi do 4,5 roku więzienia

Podwójne morderstwo w Wielkopolsce

Przypomnijmy, w środę wieczorem na terenie powiatu międzychodzkiego doszło do podwójnego zabójstwa. Najpierw policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze w miejscowości Muchocin. W trakcie gaszenia ognia strażacy znaleźli zwłoki 22-letniego mężczyzny. Obrażenia na ciele wskazywały na morderstwo. Sprawca prawdopodobnie podpalił mieszkanie, aby zatrzeć ślady. Funkcjonariusze ustalili, że 24-latek zabrał samochód należący do ofiary i uciekł z miejsca zdarzenia. W międzyczasie policjanci otrzymali informację o drugim zabójstwie. W mieszkaniu przy ulicy 3 Maja w Międzychodzie znaleziono zwłoki 45-letniej kobiety. Obrażenia na jej ciele również wskazywały na morderstwo. Według ustaleń śledczych zbrodni miała dopuścić się ta sama osoba - 24-letni Marcin Wolf. Mężczyzna porzucił skradziony samochód pod Międzychodem i uciekł do lasu.

W poszukiwania zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. W czwartek policja opublikowała portret Marcina Wolfa. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak potwierdził medialne doniesienia, że poszukiwany 24-latek przed kilkoma dniami opuścił szpital psychiatryczny.

Policja apeluje: "Wszystkie osoby, które od wieczora 29 marca br. widziały poszukiwanego Marcina Wolfa - proszone są o pilny kontakt z policjantami pod numerem telefonu 887 878 900 lub numerem alarmowym 112".