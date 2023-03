Episkopat o zasadach występowania duchownych w mediach. Nie powinni głosić "własnych opinii"

Ogłoszono zaktualizowany dekret Konferencji Episkopatu Polski, który określa zasady występowania duchownych w mediach. Poprzedni dokument, który to opisywał, pochodzi z 2004 roku.

Episkopat zaktualizował zasady występowania duchownych w mediach

- W dekrecie zwraca się uwagę, że w mediach osoby duchowne zawsze powinny występować w stroju duchownym - mówił rzecznik archidiecezji wrocławskiej, ksiądz Rafał Kowalski. - Nie ma możliwości, żeby osoba duchowna wypowiadająca się w mediach występowała w stroju świeckim. Także osoby duchowne posiadające swoje konta w mediach społecznościowych powinny bardzo jasno określić, że to konto należy do osoby duchownej - podkreślał ksiądz Kowalski.

Wśród zasad jest też zalecenie ostrożności w prowadzeniu rozmów przez portale społecznościowe. W dokumencie podkreślono, że msze święte mogą być transmitowane w mediach, ale nie mogą być retransmitowane. - Łączyć się można tylko ze wspólnotą, która realnie istnieje - tłumaczył rzecznik archidiecezji wrocławskiej. - Po zakończeniu eucharystii ta wspólnota się rozchodzi, już jej nie ma. Bywały przypadki, kiedy msze święte pozostawały w internecie, co mogło powodować zamęt - stwierdził i wskazał, że taka transmisja mszy świętej powinna być w internecie skasowana, a pozostawiona może być na przykład homilia.



W dekrecie, który wejdzie w życie 20 kwietnia, przypomina się, że biskupi diecezjalni mają czuwać nad tym, by wypowiedzi podlegających im duchownych w mediach były rzetelne, sprawdzone i nie powodowały zamętu. Podkreślono, że duchowni, którzy wypowiadają się w mediach, są zobowiązani przede wszystkim do głoszenia Ewangelii. "Wypowiadając się w mediach, duchowni, osoby konsekrowane i członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego powinni pamiętać, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii i poglądów, zwłaszcza takich, które mogą powodować zamęt, zgorszenie, wprowadzać podziały lub wywoływać negatywne emocje oraz do tego, by wiara i obyczaje wiernych nie doznały uszczerbku" - czytamy w dokumencie.

"Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach" został przyjęty z poprawkami Stolicy Apostolskiej 11 października 2022 roku, podczas 393. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu w Kamieniu Śląskim. Został promulgowany dzisiaj - 30 marca - przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.