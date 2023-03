W czwartek rusza kolejny proces ws. znanego propagatora pseudomedycyny Jerzego Z. Tym razem dotyczy on sprzedaży produktów leczniczych bez pozwolenia. Prokuratura oskarża go o brak odpowiednich zezwoleń.

W kwietniu 2019 r. policja w asyście prokuratora weszła do siedziby firmy, z którą związany jest Z., a służby zabezpieczyły towar znajdujący się w magazynie, aby poddać ekspertyzie. Miała ona dać odpowiedź, jaki jest ich rzeczywisty skład oraz działanie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, którą cytuje Wprost, poinformowała, że "na przedmiotowych stronach wystawił ogłoszenie o sprzedaży produktów leczniczych, które spełniały kryteria przyjęte w definicji produktu leczniczego określone w ustawie, na skutek przypisania im w ulotkach informacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia, tj. o czyn z art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne".

Przedsiębiorcę oskarżono również o wprowadzanie do obrotu środków spożywczych, które są powszechnie uważane za szkodliwe.

Jerzy Z. osiąga milionowe zyski. Większość biznesów obsługują jego wieloletni wspólnicy

Jak ustalił portal frontstory.pl, milionowe zyski ze sprzedaży suplementów diety z powiązanych z nim spółek płyną do Czech, Wielkiej Brytanii i raju podatkowego - Liechtensteinu. "Z. nie afiszuje się związkami z zagranicznymi spółkami. Nie musi - większość biznesów obsługują jego wieloletni wspólnicy. To oni w transgranicznym projekcie 'Z.' dają swoje nazwiska i parafki na umowach" - informuje portal.

Jednym z udziałowców jest firma o nazwie HKPD Foundation z rezydencją w Vaduz - stolicy Liechtensteinu. "Skrót HKPD odpowiada inicjałom wieloletnich wspólników Jerzego Z. - Haliny K. i Piotra D. Oboje są oskarżeni wraz z Z. o handel produktami leczniczymi bez zezwolenia. Oboje są częścią skomplikowanej układanki, która stoi za biznesami związanymi z hipnoterapeutą" - pisze frontstory.pl.

Halina K. jest także akcjonariuszką także drugiej liechtensteińskiej spółki o nazwie Lipso GmbH. Dziennikarze ustalili, jakie zyski osiąga firma.

"Rekordowy był dla spółki rok 2018: to 53,1 mln zł przychodów i 25,2 mln zł czystego zysku. Rok później firma miała 26,8 mln zł przychodów i wypracowała prawie 7 mln zł zysku netto. Dopiero ostatnie lata to wyraźny kryzys: 1,5-milionowa strata w 2020 r. i tylko nieco ponad milion zysku w roku następnym" - dodaje frontstory.

Tymczasem Egida Investments Limited Partnership, brytyjska spółka Z. i Haliny K., zgarnia większość zysków z handlu suplementami w Polsce i za granicą - zwykle od kilku do kilkunastu milionów złotych.

W magazynie w Rzeszowie wartość specyfików wynosiła kilkanaście milionów

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że zachowanie Jerzego Z. i promowane przez niego specyfiki mogły skutkować narażeniem pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dziennikarze frontstory.pl informują, że w siedzibie spółki Egida Consulting w Rzeszowie, skąd w świat wychodziły suplementy marki Visanto (reklamowane przez znachora), zabezpieczono substancje, których wartość oszacowano na kilkanaście milionów złotych.

W ciągu ostatnich dwóch lat Jerzy Z. doczekał się już wielu spraw sądowych. Na początku marca Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł, że Z. zniesławił i znieważył lekarzy.

Jerzy Z. prawomocnie skazany. Propagator pseudomedycyny znieważył lekarzy

Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jerzego Z. złożyła Wielkopolska Izba Lekarska. Chodziło o wpis, w który odnosił się do śmierci 14-miesięcznej dziewczynki, która trafiła do szpitala w Poznaniu z podejrzeniem sepsy.

Jej rodzice mieli być antyszczepionkowcami, mieli też krytykować działania podejmowane przez lekarzy i domagać się podanie dziecku witaminy C. Jak podaje Onet, okazało się, że dziewczynka była zarażona pneumokokami. "Najchętniej odrąbałbym im te durne lekarskie łby zawierające bezużyteczną substancję, jaką są ich g***iane, bezlitosne 'lekarskie' mózgi z licencją na zabijanie" - napisał wówczas Jerzy Z.

W październiku zeszłego roku ws. wpisu propagatora pseudomedycyny zapadł wyrok. Sąd skazał go wtedy na karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązał go do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym i nakazał wpłacenia 20 tys. złotych na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

1 marca Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał wyrok niższej instancji i tym samym uznał, że propagator pseudomedycyny zniesławił i znieważył lekarzy. Wyrok jest prawomocny.

- Złożymy wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i rozważymy kwestię złożenia kasacji od tego rozstrzygnięcia - powiedział, cytowany przez "Głos Wielkopolski", radca prawny Piotr Wainc, obrońca Jerzego Z.