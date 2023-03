Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami i roztopami. Wydano żółte alerty. Gdzie?

Po silnym ochłodzeniu, w czwartek 30 marca nastąpi kolejne ocieplenie. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu dnia najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam termometry wskażą około 13 st. C. Niektórzy eksperci twierdzą, że w najcieplejszym momencie dnia temperatura może sięgać nawet 18 st. C. Od Zachodu postępować będą opady deszczu. Miejscami mogą wystąpić także burze. W związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami

W czwartek 30 marca synoptycy prognozują występowanie burz głównie w zachodnich oraz północno-zachodnich obszarach kraju. W innych regionach burze mogą występować lokalnie. W całej Polsce spodziewane są jednak przelotne opady deszczu. W związku z zagrożeniem wynikającym z niebezpiecznych warunków atmosferycznych IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru od 70 km/h do nawet 85 km/h. Alertem zostały objęte województwa:

zachodniopomorskie - powiat: gryfiński, pyrzycki, myśliborski;

lubuskie - poza powiatem wschowskim;

dolnośląskie - powiat: zgorzelecki. bolesławiecki, lubański.

Ostrzeżenia IMGW obowiązywać będą do czwartku 30 marca, do godziny 22:00.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami

Oprócz burz synoptycy ostrzegają także przed roztopami. Te występować będą głównie na południu, na obszarach, na których zalega pokrywa śnieżna. Ta w wyniku wzrostu temperatury powietrza zacznie topnieć, powodując odwilż. Alerty obejmują tereny województwa:

dolnośląskiego - powiat: lubański, lwówecki, Jelenia Góra, karkonoski;

śląskiego - powiat: cieszyński, bielski, żywiecki;

małopolskiego - powiat: suski, nowatorski, tatrzański, limanowski, nowosądecki;

podkarpackiego - powiat: sanocki, leski, bieszczadzki.

Ostrzeżenia IMGW przed roztopami obowiązywać będą do piątku 31 marca do godziny 8 rano. Wyjątek stanowią tereny woj. dolnośląskiego. Tam alerty potrwają do północy, w nocy z czwartku na piątek.