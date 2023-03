Marsz Papieski nie przejdzie ulicami Poznania. Organizatorzy napotkali przeszkody

W niedzielę 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, w wielu miastach w Polsce odbędą się Marsze Papieskie. Marsze to odpowiedź na głośny reportaż "Franciszkańska 3". 6 marca TVN24 wyemitowało materiał, z którego wynikało, że Jan Paweł II jeszcze jako metropolita krakowski miał tuszować pedofilię podległych mu księży.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmiszek: Trzeba dawać szanse każdemu, kto mógłby sobie poradzić z rządzeniem krajem

Jeden z marszów miał odbywać się w Poznaniu, za jego organizację odpowiadali Anna i Jacek Sommerowie, katechiści archidiecezjalni. Okazuje się, że wydarzenie jednak się nie odbędzie. Zamiast tego 2 kwietnia o godz. 15 ma odbyć się spotkanie modlitewne przy krzyżu na Łęgach Dębińskich w Parku Jana Pawła II. Ponadto, w piątek 31 marca w Poznaniu spod kościoła św. Małgorzaty na Śródce przejdzie procesja drogi krzyżowej pod pomnik Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim.

Jan Paweł II i pedofilia. Wyborcy PiS i opozycji zgodni co do jednego

Poznań. Nie będzie Marszu Papieskiego

Jacek Sommer przekazał w rozmowie z Radiem Poznań, że na planowanej trasie zostało już zgłoszonych kilka innych zgromadzeń. Z kolei "Gazeta Wyborcza" podaje, że Sommer miał napotykać również na brak wsparcia ze strony poznańskich władz kościelnych.

Rzecznik poznańskiej kurii ks. Maciej Szczepaniak przekazał "GW", że metropolita poznański abp Stanisław Gądecki ma wziąć w piątkowej drodze krzyżowej nawiązującej do papieskich nauk. "Trudno mi ustosunkowywać się do innych inicjatyw w obronie dobrego imienia papieża ani tym bardziej wypowiadać się na ten temat w odniesieniu do innych miast w Polsce" - dodał rzecznik. Jacek Sommer tłumaczył jednak na łamach "GW", że "zmiana jest spowodowana chęcią uczestnictwa większości Polaków w Narodowym Marszu Papieskim w Warszawie".

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: