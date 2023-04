Wielkanoc 2023. Kiedy jeść święconkę? Co powinno znaleźć się w koszyczku?

Wielkanoc kończy okres wielkiego postu i jest najważniejszym świętem katolików. Na dzień przed świętem wierni udają się do Kościoła, by poświęcić pokarmy. Co powinno znaleźć się w koszyczku? Kiedy można jeść święconkę?

3 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl