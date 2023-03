Brutalne pobicie nastolatka w Lubartowie. Media: Kopali go i kazali szczekać

Kolejną ofiarą brutalnego pobicia jest 19-latek z Lubartowa. Jak informuje Radio ZET, sprawa wyszła na jaw, bo całe zdarzenie sprawcy nagrali telefonem. Rozgłośnia podaje też, że film z ataku zaczął krążyć wśród lubartowskiej młodzieży. "Nagranie jest bardzo brutalne. Widać na nim leżącego na ziemi chłopaka z zakrwawioną twarzą. Napastnicy kopią go i każą szczekać" - podaje Radio ZET. Wideo dotarło do jednej z mieszkanek Lubartowa, która zawiadomiła policję. Funkcjonariuszom udało się już ustalić pokrzywdzonego i agresorów. Napastnikom postawiono zarzuty pobicia w charakterze czynu chuligańskiego. Grozi im do 3 lat więzienia. Skontaktowaliśmy się z policją z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji w sprawie. Po ich otrzymaniu tekst zostanie zaktualizowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Brutalne pobicie w Gorzowie Wielkopolskim. Atak nagrali telefonem

Fala pobić nastolatków w Polsce

W ostatnim czasie w Polsce media coraz częściej informują o brutalnych zachowaniach wśród nastolatków. Pod koniec lutego pisaliśmy o śmiertelnym pobiciu 16-letniego Eryka z Zamościa. Trzech chłopaków i jedna dziewczyna napadli na nastolatka, gdy szedł do babci. Po zdarzeniu mieszkańcy Zamościa zorganizowali marsz przeciwko przemocy. W połowie marca doszło z kolei do zatrzymania dwóch 14-latków, którzy atrapami broni grozili dzieciom i wyłudzali od nich pieniądze oraz telefony komórkowe. Planowali też włamywać się do mieszkań. Kupili w tym celu łom, który policja zabezpieczyła po przeszukaniu mieszkań. 11 marca informowaliśmy także o brutalnym pobiciu w Pruszkowie, gdzie grupa nastolatków napadła na swojego rówieśnika na parkingu przed blokiem. W tym przypadku zdarzenie również zostało nagrane przez samych sprawców. Nastolatkowie poniżali chłopaka, wyzywali go, kopali i kazali mu całować buty. Policja zatrzymała w tej sprawie sześć osób.