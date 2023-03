Zabójca 18-letniej Magdy spod Kamienia Pomorskiego usłyszał wyrok. Wcześniej popełnił tę samą zbrodnię

Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał Dawida J. winnego tego, "że w dniu 24 maja 2021 r. między godzinami 11:30 a 13:00 na terenie gminy Świerzno, działając z zamiarem bezpośrednim, po zabraniu Magdaleny M. z parkingu w Kamieniu Pomorskim do samochodu (…), wywiózł ją do lasu między miejscowościami Sulikowo i Świniec, gdzie po uprzednim doprowadzeniu pokrzywdzonej do stanu bezbronności w wyniku uderzenia pięścią w prawą skroń i w nos, doprowadził do obcowania płciowego z pokrzywdzoną, po czym uciskając jej szyję, doprowadził do rozedmy płuc, a następnie śmierci pokrzywdzonej" - brzmiał wyrok sędzi Boruckiej. Według informacji przekazanych przez PAP skazany ma odbywać karę dożywotniego więzienia w systemie terapeutycznym dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu. 30-latek będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie po 35 latach. Ma także zapłacić po 100 tys. zł zadośćuczynienia trzem osobom, które były bliskimi ofiary.

Dawid J. usłyszał wyrok. Zaproponował pomoc, wywiózł Magdę do lasu i zamordował

Jak podaje dalej Polska Agencja Prasowa, cytując zastępcę prokuratora generalnego Krzysztofa Sieraka, zaginięcie Magdy zgłosił 26 maja 2021 r. ojciec dziewczyny. Magda wyszła z domu dwa dni wcześniej na zakupy i już nie wróciła. Jej zwłoki zostały odnalezione pod koniec maja 2021 r. w lesie niedaleko rodzinnej miejscowości, ok. 10 km od Kamienia Pomorskiego. Policja zatrzymała wtedy 28-letniego Dawida J. na podstawie nagrań z monitoringu i danych logowania telefonu. Według ustaleń śledczych dziewczyna miała problemy z uruchomieniem skutera, którym pojechała na zakupy, więc mężczyzna zaproponował, że ją podwiezie swoim autem. Zabrał 18-latkę do lasu, gdzie ją zgwałcił i zabił. Mężczyzna miał się przyznać do zabójstwa dziewczyny, jednak nie wyjaśnił przyczyn swoich działań, ani sposobu, w jaki to zrobił. Skazany w wieku 14 lat dopuścił się takiej samej zbrodni. Był wtedy karany za gwałt i morderstwo, natomiast jako dorosły posiada wyrok za rozbój.