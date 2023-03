W niedługim czasie może nastąpić wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Taką informację przekazał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński na antenie Radia Wnet.

Wołodymyr Zełenski w Polsce? Wiceminister MSZ odpowiada

Jak zaznacza wiceszef MSZ ze względów bezpieczeństwa, nie będzie to wizyta zapowiedziana z wyprzedzeniem.

- Myślę, że to nastąpi w niedługim czasie, ale też nie uprzedzajmy faktów dlatego, że tej wizyty z pewnością nie będziemy zapowiadać, tak jak to zwykle się dzieje przy wizytach innych głów państw. To się prawie zawsze odbywa z kilku lub kilkunastodniowym wyprzedzeniem. W przypadku prezydenta Zełenskiego takiej zapowiedzi na pewno nie będzie ze względów bezpieczeństwa - informuje Jabłoński.

Wiceminister nadmienił, że w tej chwili zarówno prezydent jak i inni członkowie rządu ukraińskiego podróżuje w taki sposób. Głównym założeniem jest utrzymanie spokojnego przebiegu podróży, aby odbyła się bezpiecznie i bez zakłóceń

Trwają prace nad traktatem polsko-ukraińskim

Paweł Jabłoński informuje o bardzo intensywnej współpracy w sprawie odbudowy Ukrainy po wojnie, w której uczestniczą władze Polski i Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe i instytucje finansowe takie jak Grupa G7, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Wiceminister zaznacza, że w odbudowie Ukrainy nie chodzi jedynie o odtworzenie zniszczonych przez Rosję podmiotów, ale o wybudowanie nowych elementów infrastruktury, która dostosuje Ukrainę do świata zachodniego np. kolej w standardzie europejskim. Jabłoński informuje, że polskie firmy wykazują zainteresowanie odbudową tego kraju.

- Polskie firmy są tym bardzo zainteresowane, odbywają się regularne spotkania z biznesem. Jeśli dobrze pamiętam to już kilkaset firm, zgłosiło się do tej platformy kooperacyjnej, którą stworzyliśmy i w ramach której następuje ta wymiana informacji, jak w tej chwili, co jest potrzebne, żeby, oczywiście w teorii, bo teraz nikt tam biznesu swojego na Ukrainę nie przeniesie, ale jakie są warunki tego, żeby tam funkcjonować gospodarczo. I też przygotowujemy się do tego, żeby te ułatwienia dla polskich firm zostały wprowadzone. Trwają prace nad traktatem ukraińskim, który również będzie takie przywileje wzajemne dwustronne wprowadzał, bo takie założenie mamy między naszymi państwami - powiedział Jabłoński w rozmowie na antenie radia Wnet.

Jak poinformował wiceminister MSZ, prace nad traktatem zostaną niedługo zakończone. Ich efektów można spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy.