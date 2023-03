Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, podczas rozmowy z Małgorzatą Raczyńską-Weinsberg w programie "W otwarte karty" na antenie radiowej Jedynki zapowiedział zmiany w podstawie programowej. Ma to być odpowiedź na skargi związane z nadmiarem nauki w szkołach.



Minister Przemysław Czarnek zapowiada zmiany w polskim szkolnictwie

Podczas wywiadu udzielonego 23 marca, minister Czarnek zapowiedział "odchudzenie podstawy programowej". Zmiany mają dotyczyć różnych obszarów, dzięki czemu dzieci mają być mniej obciążone podczas nauki w szkole.

- W związku ze skargami, które otrzymaliśmy, że siatka godzin jest zbyt duża, zbyt obciążająca dla uczniów, zwłaszcza szkół podstawowych, przystąpiliśmy energicznie do odchudzenia podstawy programowej w rozmaitych obszarach - powiedział Czarnek na antenie radiowej Jedynki.

- Robią to specjaliści dla Ministerstwa Edukacji i Nauki po to, żeby dojść do sytuacji, w której w perspektywie jakiegoś czasu zmniejszymy to obciążenie dla uczniów o kilka godzin tygodniowo - trzy, cztery, może do pięciu godzin tygodniowo. Po to, żeby było więcej czasu na wspólnotę, więcej czasu na kontakty między uczniami i mniejsze obciążenie dla uczniów. Wszystkie te rzeczy realizowaliśmy i realizujemy - zapowiedział Czarnek.

Czarnek zwrócił uwagę na autorytet nauczyciela

W trakcie rozmowy minister edukacji zwrócił uwagę na to, że w polskiej szkole najważniejszy jest nauczyciel. - Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że to uczeń ocenia nauczyciela, a nie nauczyciel ucznia, to postawilibyśmy sprawę na głowie. Musi być autorytet nauczyciela i w tym sensie on jest najważniejszy w szkole - powiedział Czarnek.

Minister dodał również, że "to, co jest troską MEiN, to wskazanie rodzicom, że mają prawo wychowywać dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. - Im chcemy zapewnić jak największy wgląd w treści, którymi niektórzy chcieliby ideologizować ich dzieci - odparł.