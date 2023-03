Zobacz wideo Sadura: Zjednoczona Prawica doskonale zdawała sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest Konfederacja

"W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu, w trakcie rekolekcji dla młodych, wyrażamy głęboki żal. Przepraszamy ich uczestników, rodziców i wszystkich tych, których dotknęła inscenizacja przedstawiona przez osoby prowadzące spotkanie" - podkreślono w komunikacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

"Zdajemy sobie sprawę, że sceny, do jakich doszło w trakcie wydarzenia, nigdy nie powinny mieć miejsca. Młodzi ludzie spotkali się z obrazami, które na wydarzeniu religijnym z ich udziałem są nie do zaakceptowania. Inscenizacja połączona z licznymi wyzwiskami i wulgaryzmami sprowokowała słuszne pytania o to, czego w ten sposób uczymy młodzież i dzieci" - zaznaczono. "Mamy świadomość, że nadużyte zostało zaufanie szkół i nauczycieli, którzy włączyli się w promocję wydarzenia. Rozumiemy także oburzenie wielu wiernych, dotkniętych tym, że inscenizacja miała miejsce w świątyni" - dodano.

Rekolekcje w Toruniu jak "brutalne filmy". "Zamknij ryj, sz**to!"

"Nie spodziewaliśmy się tego typu inscenizacji"

Diecezja przekazała również, że jako organizator Toruńskiego Spotkania Młodych nie była wcześniej informowana przez osoby prowadzące, iż "mają one w planach sięgnięcie po wzbudzającą słuszny sprzeciw inscenizację. Zapraszając zespół świeckich ewangelizatorów, mających doświadczenie w prowadzeniu rekolekcji, nie spodziewaliśmy się tego typu inscenizacji".

"Po zaistniałej sytuacji, w trybie natychmiastowym, podjęliśmy decyzję o zmianie osób prowadzących. Chcemy dokończyć rekolekcje, a przygotowanie treści na kolejne dni powierzyliśmy kapłanom i katechetom diecezji toruńskiej" - czytamy w oświadczeniu.

Rekolekcje w Toruniu. W sieci burza, internauci domagają się reakcji Episkopatu

Rekolekcje w Toruniu. "Zamknij ryj, sz**to!"

We wtorek rano informowaliśmy o rekolekcjach, które odbyły się w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Uczestniczyć w nich mieli uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego miasta, a ich organizatorem był wydział katechetyczny toruńskiej kurii.

W sieci pojawiły się nagrania z rekolekcji. Widać na nich, jak mężczyzna odgrywa scenę, podczas której pastwi się nad kobietą: zdjął jej spodnie, szarpał, przyciskał do ziemi, ciągnął za smycz, którą kobieta miała przyczepioną do obroży, a także ją wyzywał. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przekazał, że na filmie widać również, jak położył dziewczynę na kościelnej posadzce, kopał ja i uderzał, krzycząc przy tym na nią i poniżając. "Zamknij ryj, sz**to! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem. Nie jesteś już człowiekiem. Zamknij ryj!" - miał krzyczeć do kobiety.

Ks. Mariusz Piotr Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej, poinformował już wcześniej, że o poprowadzenie rekolekcji została poproszona zewnętrzna grupa ELO.