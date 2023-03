Pogoda. Zima wraca do Polski. We wtorek śnieżyce i mróz do nawet -13 st. C

Spodziewane od dawna ochłodzenie swój szczyt będzie miało we wtorek 28 marca. Napływająca z północy chłodna masa powietrza, której temperatura jest niższa od średniej o nawet 10 st. C, spowoduje chwilowe załamanie pogody. Krótkotrwałe, ale intensywne opady śniegu zabielą tereny zachodniej, północnej oraz południowej Polski. Z uwagi na ujemne temperatury w rejonach podgórskich i górskich pokrywa śnieżna ma szansę utrzymać się nieco dłużej.

Pogoda. Zima wraca do Polski - we wtorek kumulacja chłodu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wtorek prognozuje maksymalną temperaturę od 0 do 3 st. C. Najcieplej będzie na północnym zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą 4 st. C. Temperatura odczuwalna będzie jednak znacznie niższa. Uczucie chłodu potęgować będzie silny wiatr, który w porywach może osiągać od 65 km/h w głębi kraju do około 100 km/h w górach. Nadal będzie także pochmurno. W całej Polsce prognozowane są przelotne opady śniegu, które miejscami mogą być na tyle intensywne, że w połączeniu z silnym wiatrem będą tworzyć śnieżyce. Na południowym wschodzie możliwe są także burze.

Dynamiczne zmiany pogody, które są spowodowane aktywnym niżem, wpłyną negatywnie także na organizm człowieka. "Na zachodzie kraju dominować będzie niekorzystna biotropia pogody, która po osłabnięciu wiatru i zmniejszeniu się dużego zachmurzenia do umiarkowanego, wieczorem poprawi się do obojętnej" - poinformowało IMGW. W ciągu dnia zwiększy się także obciążenie organizmu zimnem w porównaniu do poprzedniego dnia. Już od rana większość osób będzie z tego powodu odczuwać zmęczenie i obniżenie nastroju.

Pogoda. W nocy temperatura do -13 st.Celsjusza

W nocy na obszarze niemal całego kraju pojawi się mróz. Temperatura minimalna może spaść do -13 st. w kotlinach karpackich. W głębi kraju mróz o wartości około -2 st. C. Niemal w całej Polsce będzie pogodnie. Przelotne opady śniegu mogą jeszcze występować w Małopolsce. IMGW ostrzega jednak o oblodzonych drogach i chodnikach, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo nie tylko dla kierowców, ale także dla pieszych. Należy zachować szczególną ostrożność.