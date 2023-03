Zobacz wideo Być na Tik Toku, czy nie? Trzaskowski: W polityce ciężko wyzbyć się obecności na takich platformach

W poniedziałek portal tylkotorun.pl opublikował nagranie z rekolekcji, które odbyły się w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Uczestniczyć w nich mieli uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego miasta. Ich organizatorem był Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej.

"Sceny przypominające brutalne filmy BDSM oglądały dzieci"

Na nagraniu (które można zobaczyć TUTAJ) widać, jak mężczyzna pastwił się nad roznegliżowaną kobietą. Szarpał ją, wyzywał i przyciskał do ziemi. Dziewczyna miała mieć też założoną obrożę, a do szyi doczepioną smycz, za którą mężczyzna szarpał i ciągnął ją przez kościół. Jak podaje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, na filmie widać również, jak położył dziewczynę na kościelnej posadzce, kopał ja i uderzał, krzycząc przy tym na nią i poniżając. "Zamknij ryj, sz**to! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem. Nie jesteś już człowiekiem. Zamknij ryj!" - miał krzyczeć do kobiety.

Portal tylkotorun.pl podaje, że w czasie rekolekcji inscenizowano też picie alkoholu w kościele.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych podkreśla, że na nagraniach, które otrzymał, widać też, że część dzieci wychodź z kościoła, a inne są wyraźnie poruszone tym, co zobaczyły. "Sceny przypominające brutalne filmy BDSM oglądały dzieci i młodzież w kościele. (...) Polski kodeks karny zakazuje pokazywania dzieciom scen z użyciem przemocy, zwłaszcza nacechowanych elementami przemocy seksualnej. Dlatego jutro [we wtorek - red.] przygotujemy w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa" - zaznacza Ośrodek.

Diecezja się tłumaczy: To przekroczenie granic

Do rekolekcji odniósł się ks. Mariusz Piotr Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej. Jego słowa przytoczył portal tylkotorun.pl. Jak tłumaczył, o poprowadzenie rekolekcji została poproszona grupa ELO, spoza diecezji. "To pierwsze takie rekolekcje miejskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. A to młodzież poszukująca i jest potrzeba, aby w dobrym tonie przeprowadzić dla nich rekolekcje. Grupa ELO, którą poprosiliśmy o współpracę, prowadziła już kilka podobnych rekolekcji. Jeśli zaś chodzi o tę scenę, to jest mi przykro, bo trochę poniosły ich emocje i prawdą jest, że były wśród uczestników osoby niepełnoletnie" - podkreślił, dodając, że zostaną wystosowane przeprosiny.

Tylkotorun.pl zapytał ks. Wojnowskiego o to, dlaczego kuria nie zareagowała, kiedy o całej sytuacji mieli ją informować obecni w kościele katecheci. Mieli zgłaszać m.in. scenę z zainscenizowanym piciem alkoholu. - To była tylko jedna scenka i tej butelce absolutnie nie było przecież alkoholu, tylko sok. Zdecydowanie o tę jedną scenkę było za dużo. Czas na reakcję był bardzo krótki. Tym bardziej że w dalszej części rekolekcji było już o wiele łagodniej - stwierdził duchowny. Jak dodał, diecezja "zwróciła uwagę" grupie ELO, że scena "była zbyt mocna". - Dlatego następnego dnia rekolekcje upłyną pod znakiem adoracji najświętszego sakramentu, spowiedzi świętej, zatem to będzie zupełnie inny przekaz, o wiele spokojniejszy - zaznaczył.

Ks. Mariusz Piotr Wojnowski podkreślił, że to, co wydarzyło się na rekolekcjach to "przekroczenie granic". - Czy moglibyśmy zmienić grupę, która rekolekcje poprowadzi? Trudno jest takie osoby znaleźć z dnia na dzień. Chcę też dodać, że osoby, które odegrały te sceny, zostaną odsunięte i zapewniam, że podczas kolejnego dnia rekolekcji do takich scen i sytuacji już nie dojdzie - zapewnił.