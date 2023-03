Z Dunajca wyłowiono zwłoki. Tragiczny finał poszukiwań mężczyzny z Barcic

Policja wraz ze strażą pożarną wyłowiła ciało z Dunajca. Jak się okazało, był to mężczyzna, który zaginął w lutym. Wstępnie wykluczono, by do śmierci 32-latka przyczyniły się osoby postronne.

