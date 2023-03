Matka udusiła czwórkę noworodków. Zwłoki wrzuciła do pieca. Sąd Najwyższy uchylił karę 25 lat więzienia

Sąd Najwyższy przychylił się do kasacji Prokuratora Generalnego, który wnosił, że kara wobec Aleksandry J. została niesłusznie złagodzona przez sąd apelacyjny - z dożywocia na 25 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Zobacz wideo Służby schwytały członków gangu przemycającego bazę do metamfetaminy. Działali m.in. w Polsce!

SN uchylił karę 25 lat więzienia dla matki za zabójstwo czwórki noworodków

Sprawa dotyczy zabójstwa czwórki noworodków w Ciecierzynie w województwie opolskim. Dzieciobójstwo wyszło na jaw w 2018 roku po zawiadomieniu policji przez pracowników społecznych, którzy podejrzewali, że Aleksandra J. była w ciąży - zaniepokoił ich brak noworodka. Na terenie posesji Dawida W., ojca dzieci, znaleziono zwłoki czwórki dzieci urodzonych w latach 2013-2018. Sąd pierwszej instancji w 2020 roku skazał oboje rodziców na dożywocie. Sąd apelacyjny złagodził jednak wyrok w 2021 roku, orzekając 25 lat więzienia dla matki dzieci i 15 lat dla ojca. Kasacje od tego wyroku złożyli zarówno Prokurator Generalny, jak i obrońcy skazanych.

Błażej Kmieciak rezygnuje z funkcji szefa Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Rozprawa kasacyjna w Sądzie Najwyższym odbyła się 14 marca. Ogłoszenie orzeczenia odroczono o dwa tygodnie ze względu na rangę i zawiłość sprawy. Kasacje obrońców zostały odrzucone przez Sąd Najwyższy jako bezzasadne, podobnie jak kasacja Prokuratora Generalnego odnośnie do wyroku dla Dawida W.

Sąd Najwyższy przychylił się do kasacji Prokuratora Generalnego w części dotyczącej wyroku dla kobiety. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w zakresie dotyczącym tylko wymiaru kary.



Przypomnijmy, że szczątki czwórki dzieci zostały znalezione na terenie posesji w Ciecierzynie w 2018 roku. Jedno z nich było zakopane, zwłoki pozostałych noworodków znajdowały się w nieużywanym piecu. Noworodki miały zostać uduszone przez Aleksandrę J. w 2013, 2015, 2016 i 2018 roku.