Policja rozwiązała sprawę morderstwa 17-letniego Fabiana Zydora. Zatrzymano trzech mężczyzn

Policjanci z KWP w Poznaniu wraz z prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymali trzech mężczyzn. Są oni podejrzani o to, że w październiku 2016 roku w miejscowości Tarnowa koło Wrześni dokonali zabójstwa Fabiana Zydora. Jego ciało miało zostać ukryte w celu zatarcia śladów zbrodni.

Nad sprawą przez ostatnie trzy lata pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu. "Zbierali informacje, materiały dowodowe, prowadzili poszukiwania ciała zaginionego Zydora na niespotykaną skalę. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył także nagrodę finansową za pomoc w ustaleniu okoliczności zaginięcia 17-latka"- czytamy na stronie wielkopolskiej policji.

Sprawa zabójstwa Fabiana Zydora. Po latach zatrzymano trzech mężczyzn

– Po naszych apelach specjalna grupa śledcza odebrała wiele telefonów, niektóre wskazówki okazały się cenne. Wytypowaliśmy i zatrzymaliśmy podejrzanych. Wiemy, co się wydarzyło - przekazał Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji w rozmowie z Piotrem Żytnickim z "Gazety Wyborczej".

W wyniku przeprowadzonego śledztwa aresztowano trzech mężczyzn. To mieszkańcy miejscowości Pyzdry znajdującej się niedaleko Tarnowej. Jak wynika z informacji "GW", jeden ma dziś 39, a dwaj po 30 lat.

Z zebranych informacji wynika, że mężczyźni 30 października 2016 r. przyjechali do Tarnowej i szukali Fabiana. To oni późnym wieczorem mieli dobijać się do bramy posesji, gdzie mieszkał nastolatek.

Następnie rozglądali się po wsi, gdy natknęli się na Fabiana wracającego do domu. Chwilę wcześniej nastolatek wyszedł z domu znajomego, z imprezy.

"Imprezę opuścił około godz. 23. Od domu siostry dzieliło go kilkaset metrów – musiał przejść przez las i wyjść koło remizy ochotniczej straży pożarnej. Do domu już nie dotarł. Jego telefon po raz ostatni logował się do sieci telefonii komórkowej o godz. 1" - czytamy w materiale "Gazety Wyborczej".

Młody mężczyzna miał zostać przez sprawców napadnięty i zamordowany. Jak przekazuje policja, sprawcy wywieźli nastolatka z Tarnowej samochodem.

"Po zabójstwie sprawcy zacierali ślady i ukryli ciało. Według naszych ustaleń wrzucili je do Warty" - przekazał "GW" rzecznik wielkopolskiej policji. Jak podaje Andrzej Borowiak, policji nadal nie udało się odnaleźć ciała nastolatka. Trwają jego poszukiwania w rzece.

Przestępcy byli już notowani. Grozi im dożywocie

Jak informuje Andrzej Borowiak z KWP w Poznaniu, zatrzymani mężczyźni to notowani już przestępcy. W przeszłości byli oni już zatrzymywani m.in. za uprowadzenie i uwięzienie człowieka na tle porachunkowym. Wcześniej zostali skazani na karę więzienia i odbywali wyroki wieloletniego więzienia. Z tego powodu zatrzymania w sprawie Fabiana odbywały się w zakładach karnych.

Zebrane przez policjantów i prokuratorów z Poznania materiały dowodowe dały podstawę do przedstawienia podejrzanym zarzutów zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Na wniosek policjantów i prokuratorów zostali oni aresztowani przez sąd. Grozi im kara nawet dożywotniego więzienia.

