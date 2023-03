Polacy zapytani o Jana Pawła II i pedofilię w Kościele. Wyborcy PiS i opozycji zgodni co do jednego

Zobacz wideo Zdrojewski: PiS próbuje pośmiertnie wręczyć Janowi Pawłowi II legitymację partyjną

Podczas badania przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów o to, co według nich może stać za próbą wyjaśnienia postawy Karola Wojtyły wobec kwestii pedofilii wśród księży.

Najwięcej, bo 50,1 proc. z nich, stwierdziło, że jest to "element walki politycznej". 23,2 proc. podkreśliło, że jest to "atak na postać Jana Pawła II oraz Kościół". Z kolei 18,8 proc. odpowiedziało, że jest to "ważny temat dla oczyszczenia Kościoła, który powinien zostać dokładnie zbadany".

Natomiast 7,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie lub nie zgadza się z żadną z powyższych odpowiedzi.

Karol Wojtyła a pedofilia w Kościele. Co uważają o tym wyborcy PiS i opozycji?

Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy 14 proc. zaznaczyło, że jest to "ważny temat dla oczyszczenia Kościoła, który powinien zostać dokładnie zbadany". Tę samą odpowiedź wybrały 42 proc. sympatyków opozycji.

Z kolei 31 proc. głosujących na partię rządzącą twierdzi, że to "atak na Jana Pawła II i Kościół". Zdanie to podziela zaledwie 6 proc. zwolenników opozycji.

Ciekawie rozkładają się głosy w pytaniu, czy jest to "element walki politycznej". Twierdząco na to pytanie odpowiedziało bowiem 40 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i 48 proc. sympatyków opozycji.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 17-19 marca 2023 roku.

TVN24: Karol Wojtyła wiedział o pedofilii w Kościele i ją tuszował

Dziennikarz TVN24 Marcin Gutowski w wyemitowanym na początku marca reportażu przedstawił dowody, które wskazują, że w latach 1964-78 metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła miał tuszować pedofilię podległych mu księży.

Reporter wpadł na trop podejrzeń ws. Wojtyły w marcu 2021 roku, gdy otrzymał nagranie od jednej z ofiar generała Theodore'a McCarricka. To zapis jego rozmowy z 94-letnim wówczas Rembertem Weaklandem, który przez 10 lat był najwyższym przełożonym zakonu benedyktynów. - Kiedy stałem na czele zakonu, jeździłem do Polski. Odwiedzałem tam kardynała Wojtyłę. Pamiętam, że była tam sprawa arcybiskupa, który był pedofilem. Wojtyła przyznał, że wiedział o niej - słyszymy na nagraniu.

Wojtyła miał mówić Weaklandowi o doświadczeniach hierarchy i o własnych dylematach związanych z tą sprawą. - Powiedział, że nie wie, co ma z tym zrobić. Widziałem jak rozdarty był pod tym ciężarem - wspomina 94-latek.

W reportażu wybrzmiewa również wątek ks. Bolesława Sadusia, który pracował w krakowskiej kurii, u boku Wojtyły. Odpowiadał tam za katechizację dzieci i młodzieży, a następne był proboszczem w parafii św. Floriana. Współpracował także z SB. Z relacji świadków ma wynikać, że ks. Saduś przez lata molestował chłopców, a gdy skandale z jego udziałem wyszły na jaw, przyszły papież w trybie pilnym miał wysłać go do Austrii.