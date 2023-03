Przez kilka najbliższych dni możemy się spodziewać diametralnej zmiany pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami, oblodzeniem oraz opadami śniegu, które pojawią się już na początku tygodnia. " Na kilka dni pożegnamy wiosnę i będziemy musieli pogodzić się z powrotem zimy" - informują synoptycy IMGW.

Pogoda. Do Polski wraca zima. Pojawi się nawet 25 cm śniegu

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazują, że już od 27 marca w całym kraju pojawią się opady deszczu. Miejscami zamienią się w deszcz ze śniegiem oraz śnieg. "W rejonach podgórskich Karpat może przybyć od 5 do 10 cm śniegu, w Karpatach miejscami około 20 cm świeżego śniegu" - informują synoptycy IMGW. Śnieg pojawi się również na nizinach.

W poniedziałek maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 2 st. C w rejonach Karpat oraz na Wybrzeżu. Na Pomorzu termometry wskażą 1 st. C, natomiast 5 st. będzie w centrum kraju. Na krańcach wschodnich i na południu temperatura może wynieść 7 st. C. "W dzień zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na płd. wsch. opady intensywne, tam około 20 mm opadu, a w górach do 25 cm śniegu" - przekazują synoptycy IMGW.

We wtorek opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu będą intensywniejsze na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. Najwyższa temperatura nie przekroczy 5 st. C.



Nocami pojawi się mróz, w związku z ciągłymi opadami na drogach pojawi się oblodzenie. Wiatr w poniedziałek i we wtorek będzie porywisty, spotęguje uczucie chłodu.

Pogoda. Najbliższe dwa tygodnie będą znacznie chłodniejsze

Z zapowiedzi synoptyków wynika, że "przed nami chłodny okres, który wg tej realizacji (z przerwą na przełomie marca i kwietnia) potrwa przez kolejne dwa tygodnie".

W środę 29 marca w całym kraju nadal będą dominować opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W nocy temperatura może spaść do - 3 st. C., a w rejonach górskich do - 7 st. C. Maksymalna temperatura w dzień wyniesie od 4 st. C. do 8 st. C. "Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 70 km/h" - przekazują synoptycy IMGW.

Nieco cieplej będzie w czwartek 30 marca. Deszcz ze śniegiem pojawi się wtedy tylko na wschodzie i północy kraju. Temperatura w nocy spadnie do - 1 st. C. na północy. Cieplej będzie na południowym zachodzie - tam 5 st. C. W dzień będzie cieplej, od 4 st. C. do 8 st. C. Wiatr w całym kraju będzie porywisty.