Mecz Polska-Albania. Utrudnienia w ruchu, zmiany kursów. Jak dojechać na Stadion Narodowy?

Poniedziałek 27 marca - to data mocno wyczekiwana przez kibiców reprezentacji Polski. Biało-czerwoni spotkają się na murawie Stadionu Narodowego w Warszawie z piłkarzami Albanii. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.45 i z pewnością przyciągnie tłumy widzów. Jak ominąć utrudnienia w ruchu i czym dojechać na to ważne wydarzenie sportowe?

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają?

Mecz Polska-Albania. Czym najlepiej dostać się na Stadion Narodowy?

Jak czytamy na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, wybierając się na piłkarskie widowisko najlepiej skorzystać z metra. Częstotliwość kursowania pociągów ze stacji to około 4 min. Równie dobrym wyborem może okazać się Szybka Kolej Miejska i Kolej Mazowiecka. Alternatywą dla pociągów jest z kolei skorzystanie z linii tramwajowych przejeżdżających przez most Józefa Poniatowskiego.

Tusk skomentował mecz Polska-Czechy. Nie obyło się bez szpileczki

W godzinach od 19:00 do 20:45 możemy spodziewać się wyłączenia z ruchu obszaru Saskiej Kępy. Wjazd tam będzie możliwy tylko za okazaniem identyfikatora SK, dla pojazdów ZTM, taksówek i pojazdów jednośladowych. Autobusy pojadą standardowymi trasami. W przedziale godzinowym 19.00-23.00, jeśli zostanie zamknięta ulica Sokola od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii 102, 125, 202 pojadą przez ulice Targową oraz Kijowską do pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA). Autobusy o numerach 146 i 147 przejadą wtedy przez Wybrzeże Szczecinskie i Zamoście. Jeśli natomiast zamknięcie dróg obejmie ulice: J. Zamoyskiego, Zamoście oraz Sokola, trasy objazdowe otrzymają linie: 102, 125, 135, 146, 147, 202. Pojazdy pod numerami 102, 125, 202 przejadą ulicą Targową i Kijowską aż do pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA). 135 pojedzie przez ulicę Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką.

Powrót z meczu biało-czerwonych. Co odwiezie nas do domu?

Biorąc pod uwagę przewidywany ruch na drogach, z meczu najlepiej będzie wrócić Warszawskim Transportem Publicznym. Po wydarzeniu możliwe jest wyłączenie z ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku pomiędzy rondem gen. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona. Spowoduje to wytyczenie tras objazdowych dla tramwajów i autobusów.

Putin chciał obalić rząd Mołdawii. Nowe ustalenia norweskich dziennikarzy

Tramwaje o numerach 7 i 25 przejadą przez most Śląsko-Dąbrowski, 9 i 24 zakończą swój kurs na pl. S. Starynkiewicza po stronie Śródmieścia, lub, w przypadku Pragi, na pętli RATUSZOWA-ZOO. Tramwaje linii 22 na Śródmieściu dojadą na pl. S. Starynkiewicza, zaś na Pradze pojadą w pętli WIATRACZNA. Pojawi się również nowa zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie PL. ZAWISZY - WIATRACZNA. Autobusy: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim. Z ronda J. Waszyngtona (z przystanków numer 03 i 04) wyjadą dodatkowe kursy linii 509 ukierunkowane na Gocław i Winnicę. Będziemy mogli liczyć również na większą częstotliwość drugiej linii metra w kierunku Bródna i Bemowa. Nadprogramowe tramwaje linii 9 i 26 przejadą przez trasy GOCŁAWEK - RATUSZOWA-ZOO oraz AL. ZIELENIECKA - METRO MŁOCINY.