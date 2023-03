"W związku z planowaną budową masztu telefonii komórkowej na wzgórzu "Żywiczna", prosimy opiekunów znajdujących się tutaj grobów o ich przemieszczenie wraz ze szczątkami poległych w inną lokalizację - w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2023 roku" - kartka z taką informacją miała pojawić się w Michałowie-Grabinie w województwie mazowieckim.

Napisano również, że, "z dniem 4 września 2023 planowane jest rozpoczęcie pierwszych prac niwelacyjnych". Na ogłoszeniu znajdowało się logo Lasów Państwowych.

Zdjęcie kartki opublikował w mediach społecznościowych profil "Nasze Lasy". Urzędnicy z Lasów Państwowych szybko zareagowali i nazwali to "prymitywnym fejkiem".

Michałów-Grabina. Policja bada sprawę ogłoszenia

"Z uwagi na to, że LP wyparło się tego ogłoszenia i na tę chwilę nie da się udowodnić, kto to powiesił, to usunęliśmy poprzedni wpis" - przekazali w odpowiedzi administratorzy profilu "Nasze Lasy".

Jak podał w niedzielę portal Tvnwarszawa.pl, Nadleśnictwo Jabłonna zgłosiło sprawę tajemniczej kartki do legionowskiej policji.

Jeśli funkcjonariusze potwierdzą, że doszło do przestępstwa, będą prowadzili postępowanie w kierunku art. 190a kodeksu karnego. Mówi on m.in. o karze za podszywanie się i wykorzystywanie czyjegoś wizerunku.

