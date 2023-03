Godzina dla Ziemi 2023. O której wybije? Na całym świecie zgasną światła

Godzina dla Ziemi jest globalną inicjatywą społeczną na rzecz ochrony środowiska. 25 marca o 20:30 w wyrazie troski o naszą planetę, różnorodność biologiczną lądów, mórz i oceanów na całym świecie zgasną światła. Akcja ma charakter symboliczny.

Godzina dla Ziemi 2023. Godzina dla bioróżnorodności

Godzina dla Ziemi ma sprowokować ludzi do refleksji nad kondycją planety, ale także zmotywować do podjęcia działań na rzecz jej ratowania. Tegoroczna edycja poświęcona jest ochronie oraz przywracaniu bioróżnorodności. Co w zasadzie oznacza różnorodność biologiczna? "To bogactwo i zróżnicowanie genów, gatunków, siedlisk, ekosystemów i całego życia na Ziemi" - podaje World Wide Fund for Nature (WWF). "Różnorodność biologiczna wpływa pozytywnie na funkcjonowanie ekosystemów, które dzięki niej są bardziej stabilne, a przez to odporne na wpływy zewnętrzne, takie jak susze, powodzie, pożary, zanieczyszczenia" - czytamy. Jak wynika z raportu WWF, w ciągu minionych 50. lat, na skutek ekspansji człowieka, liczebność populacji gatunków zwierząt zmniejszyła się o 69 proc.

To już 17. edycja. Co zrobić? Wyłącz światło

Godzina dla Ziemi od 2007 roku łączy ludzi na całym globie. W poprzednich edycjach zgasło aż 10?400 zabytków i pomników, m.in. wieża Eiffla w Paryżu, Koloseum w Rzymie, Piramidy w Gizie czy Empire State Building w Nowym Jorku. Wszyscy możemy wziąć udział w akcji. Wystarczy wyłączyć światło w domu na 60 minut. Można także podpisać petycję, która zostanie skierowana do premiera Mateusza Morawieckiego. WWF apeluje o objęcie ochroną nowych obszarów Polski. Petycja dostępna jest po tym linkiem>>>>