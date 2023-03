Już w weekend zmiana czasu. W którą stronę przestawiamy zegarki?

W ostatni weekend marca (w nocy z 25 na 26 marca) zmieniamy czas z zimowego na letni. Przestawimy wtedy zegarki o godzinę do przodu - z godziny 2:00 na 3:00. To oznacza, że tej nocy będziemy spać godzinę krócej, natomiast czekają nas dłuższe i jasne popołudnia. Do czasu zimowego wrócimy w ostatni weekend października.

