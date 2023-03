Będzie Euro 2024, będzie premia. Orlen daje miliony i zabezpiecza się przed prowizją

Za sukces w postaci awansu na Euro 2024, do którego eliminacje właśnie ruszają, premię około 6 milionów złotych ma dostać PZPN, a finalnie także piłkarze i sztab trenerski - tak wynika z umowy, do której dotarła Gazeta.pl. Do umowy sponsorskiej z PZPN koncern Orlen wpisał też klauzulę, że nikt nie może dostać prowizji od kwoty całego kontraktu, sięgającego nawet 170 milionów złotych.

