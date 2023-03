W piątek 24 marca na południu kraju termometry miejscami mają pokazać do nawet 20 stopni. W regionie tym mogą pojawić się jednak lokalne burze, a wieczorem nasilą się podmuchy wiatru. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach?

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda na weekend 25-26 marca. Jeszcze ciepło i wiosennie

W sobotę 25 marca zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Większe przejaśnienia prognozowane są w centralnej Polsce. Wraz z chmurami pojawią się jednak opady - bardzo intensywny deszcz spadnie rano w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. W ciągu dnia strefa opadów rozciągnie się na zachód i południe kraju - początkowo będą to jednak słabe opady. Około godziny 16 padać ma już w całej Polsce, z czego w większości regionów należy spodziewać się burz.

"Możliwe są struktury wielokomórkowe, nawet o charakterze liniowym. Porywy wiatru w zasięgu burz nie przekroczą 50-65 km/h. W burzach ponadto niewykluczone są opady gradu o średnicy do 1-1,5 cm. Akumulacja opadów deszczu nie powinna przekroczyć 5-15 mm" - podają Fani Pogody. Tego dnia temperatura wyniesie do 16 stopni w Małopolsce i nad Podkarpaciu, nad morzem może być do 10 stopni.

W niedzielę 26 marca największych opadów trzeba się spodziewać na północy kraju, ale przelotny deszcz będzie występował w całej Polsce. Termometry pokażą 13-12 stopni na południu i 7 stopni na północnym zachodzie. Wiatr będzie porywisty. Może wiać do 55 kilometrów na godzinę.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Prognoza pogody na siedem dni. Najpierw 20 stopni C., a później śnieg

Pogoda na koniec marca. Nadejdzie ochłodzenie. Poza tym spadnie dużo śniegu z deszczem

W poniedziałek 27 marca porywy wiatru zaczną wzrastać, zwłaszcza w zachodniej i południowej Polsce może wiać do 70 kilometrów na godzinę. Opady deszczu o dużej intensywności pojawią się ponownie w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W pozostałych regionach należy się spodziewać deszczu ze śniegiem. Temperatura do 6-7 stopni zapowiadana jest w południowej i zachodniej Polsce, w centrum będzie do 4 stopni, a na północy do 1-3 stopni. W nocy w całym kraju zapowiadane są przymrozki. We wschodniej części kraju będzie do -5 stopni, a na zachodzie do -2 stopni. Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że na ten dzień planowane jest wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed przymrozkami w całym kraju.

We wtorek temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 5 stopni na zachodzie, przez 1 stopień w centrum do 0 stopni w południowo-wschodniej Polsce. Padać nie będzie głównie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, a w pozostałych regionach zapowiadany jest deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg. W godzinach popołudniowych w centralnym pasie naszego kraju pojawi się wiatr w porywach do 70 kilometrów na godzinę. W nocy będzie od -4 stopni na południu do 1 stopnia na północy.

W środę będzie nieco cieplej - do maksymalnie 8 stopni w Małopolsce. We znaki będzie dawał się porywisty wiatr oraz intensywne opady deszczu w zachodniej, północnej i wschodniej Polsce.

Sprawa bestii z Torunia wraca. Wkładał w ciała ofiar różne przedmioty