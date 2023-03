Po wielu dniach mrozów, opadów mieszanych i pochmurnego nieba pogoda przyniosła nam odczuwalne ocieplenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwiastują jednak nadejście niestabilnej aury. W najbliższym tygodniu doświadczymy jednocześnie zaskakujących 20 stopni C., jak i niespodziewanych opadów śniegu.

REKLAMA

Zobacz wideo Za oknami czuć wiosnę! Pszczoły i kwiaty budzą się do życia

Prognoza pogody na najbliższe 7 dni. Piątek najcieplejszy od dawna

Piątek 24 marca będzie jeszcze z wiosenną aurą. Termometry wskażą maksymalnie od 11 stopni C. nad morzem, przez 17 stopni C. w centrum kraju, po zawrotne 20 stopni C. na południu i południowym zachodzie. Na północy i zachodzie, a po południu również w centrum niebo przysłoni duże zachmurzenie z możliwymi przejaśnieniami. Miejscami, z wyłączeniem południowego wschodu, pojawią się przelotne opady deszczu. W regionach centralnych i zachodnich niewykluczone będą też burze. Wiatr wiejący z kierunku południowego i południowo-zachodniego odczujemy przede wszystkim nad morzem - w porywach osiągnie tam do 65 km/h. Silnie zawieje też na lądzie, gdzie jego maksymalna prędkość wyniesie 60 km/h.

Pogoda. Idzie "bąbel chłodu". Wrócą przymrozki, możliwy śnieg

Sobotnie niebo będzie już znacznie bardziej zachmurzone, a przelotne opady deszczu obejmą niemal cały kraj. Na wschodzie mogą się one nawet przerodzić w burze. W górach pojawi się również deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatura wyniesie 4 stopnie C. na północy, 11 stopni C. na południowym wschodzie oraz najwyższe 14 stopni C. na południu. Silny wiatr utrzyma się na podobnym poziomie jak poprzedniego dnia.

Druga połowa weekendu zapowiada się pochmurnie i deszczowo, choć niewykluczone będą miejscowe przejaśnienia. Termometry wskażą w nocy minimalnie od 4 do 8 stopni C. W dnień najcieplej będzie na południu - 14 stopni C., a najzimniej nad morzem - 7 stopni C. Wiejący z zachodu i południowego zachodu wiatr pozostanie umiarkowany.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pogoda na siedem dni. We wtorek nawet 9 cm śniegu

Od poniedziałku najmocniej odczujemy zbliżające się ochłodzenie. W całej Polsce będzie pochmurnie, na wschodzie wystąpią opady deszczu, zachód znajdzie się pod wpływem deszczu ze śniegiem, a miejscami możliwy jest przejściowo sam śnieg. Temperatura w nocy spadnie do 0 stopni C. na północy i zachodzie, a nieco cieplej będzie wtedy na południowym wschodzie - 8 stopni C. W ciągu dnia termometry zatrzymają się na maksymalnie 4 stopniach C. na północy i rekordowych 11 stopniach C. w rejonach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany i porywisty obierze kierunek północno-zachodni i zachodni.

Przesilenie wiosenne. Kiedy je odczuwamy? Jakie są jego objawy?

- Portal zimowy IMGW we wtorek, w Suwałkach, Szczyrku czy Zakopanem prognozuje 8-9 cm śniegu, ale zasadniczo, jeśli powstanie gdzieś pokrywa śniegu, to rzędu 2-3 cm. Czy się utrzyma? Zobaczymy. Na pewno śnieg spadnie w górach, spadnie w Sudetach, spadnie w Tatrach, tam na pewno śniegu przybędzie. Ile śniegu dopada na nizinach, trudno oszacować, ale do 2-3 cm może gdzieś lokalnie, chwilowo poleżeć - mówił w rozmowie z "Faktem" Dariusz Witkowski, synoptyk, hydrolog IMGW-PIB.

Wtorek, jako jeden z najzimniejszych najbliższych dni, zaskoczy nas niskimi wskaźnikami temperatur. W ciągu dnia doświadczymy maksymalnie od 3 do 6 stopni C., natomiast nocą temperatura w całym kraju oscylować będzie w granicach od -4 do -1 stopni C. Nad morzem powróci wiatr o prędkości 65 km/h.

Podtrzymanie zimowej aury stanowić będzie środowa pogoda. Nad całą Polską niebo przysłonią chmury niosące opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nocą temperatura spadnie do nawet -3 stopni C. Za dnia uświadczymy z kolei maksymalnie 8 stopni C. Wiatr nad morzem przybierze na sile do 70 km/h.

Lekkim ociepleniem powita nas przyszły czwartek. Choć na północy i wschodzie pojawi się jeszcze deszcz ze śniegiem, w regionach zachodnich będą to już tylko opady deszczu. Temperatura dzienna utrzyma się w przedziale 4 - 8 stopni C. Nocą najcieplej będzie na południu i zachodzie, gdzie termometry wskażą 5 stopni C. Najzimniej będzie natomiast na północy, która odnotuje wtedy -1 stopień C.