Wydawca tygodnika "Nie" złożył zawiadomienie do UOKiK przeciwko Orlenowi i Poczcie Polskiej

Wydawca tygodnika "Nie" złożył zawiadomienie do UOKiK po tym, jak Orlen i Poczta Polska wycofały ze sprzedaży wydanie nr 10, poinformował portal Wirtualnemedia.pl. Poczta Polska zrezygnowała również z dystrybucji tygodnika.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Inflacja na koniec roku wyniesie 8 proc.? Pytamy członka RPP

Z Orlenu i Poczty Polskiej wycofano tygodnik "Nie" z Janem Pawłem II na okładce

Po publikacji wydania z papieżem Janem Pawłem II, który trzyma krucyfiks wraz z przybitą do niego lalką prezes Orlenu Daniel Obajtek wycofał go ze sprzedaży na stacjach Orlenu.

"Podjąłem decyzję o wycofaniu ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu nowego wydania Tygodnika NIE, którego okładka przekracza wszelkie granice. Mamy miejsce dla wszystkich tytułów prasowych, ale nie ma zgody na mowę nienawiści i niszczenie autorytetu Świętego Jana Pawła II" - napisał 14 marca w mediach społecznościowych Obajtek.

13 marca wydawca tygodnika zwracał uwagę, że także Poczta Polska wycofała numer ze sprzedaży. "Bardzo proszę o pilne zdjęcie z ekspozycji tego wydawnictwa do czasu wycofania tego nr-u przez Garmond Press (poniedziałek, najpóźniej wtorek - 13-14.03 br.) - przekażę Państwu informację w tym temacie" - alarmował Dariusz Zieliński z Poczty Polskiej.

To skłoniło spółkę Urma do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. - Składamy zawiadomienie do UOKiK. Zawiadamiamy o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Orlen i przez Pocztę Polską - przekazała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Marta Miecińska, prezeska spółki Urma.

Obajtek o pracy w PKN Orlen: To była polityczna propozycja

Tygodnik "Nie" czeka na wyjaśnienia Orlenu i Poczty Polskiej

Wydawnictwo tygodnika "Nie" w dalszym ciągu nie otrzymało wyjaśnień od Orlenu ani od Poczty Polskiej, na jakiej podstawie wycofano ze sprzedaży numer tygodnika. Na kolejnej okładce tygodnika zamieszczono napis "Nie lękamy się" na fioletowym tle - ten numer był dostępny na stacjach Orlenu, jednak nie w placówkach Poczty Polskiej. W rozmowie z Onetem Daniel Obajtek przyznał, że Orlen nadal będzie sprzedawał tygodnik "Nie", a wycofane zostało tylko jedno wydanie. "Będziemy go dalej sprzedawać pod warunkiem, że nie będzie naruszać zasad przyzwoitości" - przekazuje Onet.

"Z uwagi na kalkulacje i ryzyka biznesowe podjęliśmy decyzję o wycofaniu tego tytułu prasowego, począwszy od bieżącego numeru" - napisała Poczta Polska w oświadczeniu przekazanym Wirtualnym Mediom. Na okładce najnowszego wydania tygodnika "Nie", który pojawi się w kioskach 24 marca, ponownie znalazł się wizerunek Jana Pawła II.

Tygodnik "NIE" odpowiada Obajtkowi nową okładką i pozwem. "Nie lękamy się"