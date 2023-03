Andrzej Zarębski nie żyje. Był działaczem "Solidarności", posłem na Sejm I kadencji, a także rzecznikiem rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Zmarł w środę (22 marca) w szpitalu Akademii Medycznej w Gdańsku. Miał 65 lat.

Andrzej Zarębski nie żyje. "Należał do trójmiejskiej plejady"

O śmierci Andrzeja Zarębskiego poinformował oficjalny serwis Urzędu Miasta Gdańsk. "Należał do trójmiejskiej plejady utalentowanych działaczy opozycji demokratycznej czasów PRL, którzy po przełomie ustrojowym wyjechali do stolicy, by robić karierę we władzach państwowych. Od początku lat 90. swój czas dzielił między Warszawę i Gdańsk" - czytamy. Pogrzeb odbędzie się 25 marca o godz. 11:30 na Cmentarzu Witomino w Gdyni.

Kim był Andrzej Zarębski? rzecznik, poseł, sekretarz KRRiT...

Andrzej Zarębski ukończył polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 62 w Górkach Zachodnich. W czasie pierwszej Solidarności związany był z prasą studencką i związkową. Za działalność opozycyjną w stanie wojennym został internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku, gdzie spędził 354 dni. Kiedy wyszedł, zaczął pracować w sklepie pasmanteryjnym - wspominał w rozmowie z dziennikarzami TOK FM były premier Jan Krzysztof Bielecki.

W 1989 r. pracował jako korespondent "Tygodnika Solidarność". 1990 r. został szefem działu politycznego "Gazety Gdańskiej" i współpracownikiem gdańskiego oddziału TVP. Od 14 stycznia 1991 do 26 grudnia 1991 był rzecznikiem prasowym rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. W tym samym roku wybrano go na posła I kadencji z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). W 1993 roku zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Pełnił funkcję jej sekretarza. Od 1999 r. zajął się doradztwem na rynku mediów elektronicznych.

W 2012 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Zarębskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2021 otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. W roku 2022 wydał książkę "Między Grudniem a grudniem. Zapiski z internowania".

