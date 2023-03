Policja ochrania obiekty TVP. "Z każdym dniem bardziej boimy się o swoje bezpieczeństwo"

Kilka dni temu nieznany sprawca wybił kamieniami szybę w aucie służbowym TVP3 Katowice. Kierownik redakcji mediów interaktywnych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przekazał, że ktoś wyrwał lusterko z jego auta zaparkowanego pod domem. Daniel Liszkiewicz zasugerował, że może to mieć związek z jego pracą. Z ustaleń Wirtualnych Mediów wynika, że takich przypadków może być więcej i dotyczy to nie tylko pracowników warszawskiego oddziału, ale też jednostek regionalnych. W ostatnich dniach w kilku miejscach miało dochodzić do prób wtargnięcia "osób zachowujących się agresywnie".

Policja ochrania budynki TVP w Warszawie i innych miastach w Polsce. "Nie czujemy się bezpieczni"

Z tego powodu od kilku dni przed siedzibą TVP Info przy placu Powstańców Warszawy w stolicy można zauważyć umundurowanych policjantów, którzy chronią wejścia do budynku. "TVP strzeżone przez policję. Symbol dzisiejszej Polski" - skomentował Jędrzej Bielecki z "Rzeczpospolitej". Na wpis dziennikarza zareagował szef portalu TVP.Info, Samuel Pereira. Według niego jest to "nieuczciwe przedstawianie sprawy", a zdjęcie, na którym widać dwóch policjantów przed budynkiem, to "symbol degradacji opozycji".

Z informacji Wirtualnych Mediów wynika, że funkcjonariusze rotacyjnie stoją przed co najmniej kilkoma budynkami TVP w Warszawie i innych miastach. W lokalnych oddziałach powodem dodatkowej ochrony maja być także próby wtargnięcia. - Z każdym dniem bardziej boimy się o swoje bezpieczeństwo - mówi jeden z pracowników oddziału regionalnego. - Nie czujemy się bezpieczni - dodaje w rozmowie z WP.pl anonimowo jedna z osób pracujących w budynku przy ul. Woronicza w Warszawie.

Dodatkową ochronę obiektów potwierdza także sama TVP:

Patrole policji zabezpieczają wejścia do niektórych budynków TVP. Dodatkowe środki bezpieczeństwa zostały zastosowane w związku z próbami wtargnięcia na teren Telewizji Polskiej osób nieuprawnionych, których intencje wzbudzały niepokoje związane z bezpieczeństwem pracowników i współpracowników Spółki

- cytuje komunikat biura prasowego TVP portal WM.pl. Według anonimowych rozmówców z TVP powodem ma być sprawa zmarłego syna posłanki PO.

W sprawie zastanawiające może być to, dlaczego TVP sama nie zatrudniła dodatkowych ochroniarzy. Zamiast tego przed TVP stoją policjanci, za których służbę płacą wszyscy podatnicy.

